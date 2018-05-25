安倍访俄推进争议岛屿谈判 俄罗斯提出这两个条件

外媒称，日本首相安倍晋三5月24日起程赴俄罗斯访问。他将在25日于圣彼得堡举行的国际经济论坛上发表演讲，26日前往莫斯科与俄总统普京举行首脑会谈。双方将围绕实现海产品养殖等北方四岛（俄称南千岛群岛——本网注）共同经济活动项目展开磋商，安倍希望能有助于推进北方四岛问题的谈判。
据共同社5月24日报道，日本政府消息人士说，安倍与普京将于26日举行两人之间的第21次面对面会谈。安倍从东京起程之前在办公室说，“我要同普京总统举行坦诚的、推心置腹的会谈”，以推进有关战后和平条约的谈判工作。
安倍于24日晚抵达圣彼得堡。在国际经济论坛上的演讲中，将表达对解决领土问题和加强两国经济合作的意愿。
报道称，日本希望开展包括水产养殖在内的经济活动将带来领土纠纷的最终解决，领土纠纷已经阻碍日俄签署和平条约。与此同时，俄罗斯寻求吸引投资到这些岛屿，开发俄罗斯远东地区。
消息人士说，日俄还可能同意允许这些岛屿的日本原岛民今年再次乘飞机回去扫墓。去年9月，他们首次进行了这样的扫墓活动。
安倍说，他希望看到这些问题取得“实质性进展”。
另据美联社5月24日报道，日本首相安倍晋三24日前往俄罗斯，将与普京总统举行会谈。他希望争议岛屿上的联合经济项目能取得进展，以朝着解决已持续数十年的领土争端迈出一步。
安倍说，他希望26日与普京“坦诚”交谈，以在岛屿问题上取得进展，并最终签署和平条约。安倍还计划再次确认俄罗斯在努力让朝鲜放弃核武器方面的合作。
报道称，安倍一直致力于推动解决以南千岛群岛为中心的领土争端。日本称这些岛屿为北方领土。
报道称，二战末期，苏联占领了这些岛屿，将1.7万日本人驱赶到附近的北海道。这一争端使两国无法签署正式结束其二战敌对状态的和平条约。
报道称，此次为期3天的访问将使安倍短暂逃离反对党议员因一桩日益扩大的丑闻对他的拷问。这桩丑闻涉及安倍之妻在一宗可疑的学校土地交易中所扮演的角色。
此外据俄罗斯真理网5月23日报道，俄罗斯总统助理乌沙科夫表示，日俄和平条约应包含东京承认二战结果和南千岛群岛移交俄合法。
塔斯社报道称，日本首相25日至26日将应普京邀请对俄进行正式访问。
预计安倍晋三将作为嘉宾出席圣彼得堡国际经济论坛的活动。普京和安倍在会晤期间有望就缔结和平条约问题交换意见。
乌沙科夫表示，“未来的文件应以战后现实情况为依据——日本明确承认二战结果和南千岛群岛根据同盟国协定移交我国的合法性，以及战后对南千岛群岛的法律主体资格”。
早前有报道称，日本外相河野太郎表示，若南千岛群岛移交日本，《日美安保条约》第五条将适用于群岛。这指的是美国应保护日本所有领土，包括这些岛屿。
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