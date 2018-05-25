美军战略导弹联队集体吸毒 百余枚核导弹部署在此

据美联社5月24日援引军事文件中的信息报道，在怀俄明州沃伦（Warren）空军基地负责保护核导弹的一组军人在数月内购买、分发和吸食了包括L.S.D（麦角酸二乙酰胺）在内的致幻非法药物。在沃伦这样一个高度警备的军事基地，他们的行为维持了数月未被发现。
“尽管这听起来像是电影情节，但事实如此。”主审此案的检察官上校查尔斯·格里姆斯利（Charles Grimsley）说。
报道称，一名飞行员在社交媒体上发布的信息使得调查人员得以在2016年3月破获这一案件。美联社拿到的文件资料显示，这些必须严格遵守行为准则的军人“在2015年和2016年的休息时间吸食L.S.D、可卡因和其他毒品”。
据报道称，共有14名军人受到军队纪律处分，其中6人因吸食和分发毒品而被定罪。在调查结束后，其中1名飞行员逃往了墨西哥。
美联社称，这些军人都来自第90战略导弹联队。美国400枚“民兵-3（Minuteman III）”型导弹中的三分之一都部署在该联队，联队军官需要全天24小时对分布在美国大平原地区的导弹地下发射井实施警戒状态。好在，这些军人并未在执勤期间服用致幻毒品。
美国空军发言人尤赖亚·奥兰（Uriah L。 Orland）向美联社证实，吸食毒品行为是发生在军人休息时间。 “有多重检查可以确保当值的军人未受酒精或毒品的影响，能够安全、有效地执行任务。”
然而，哥伦比亚广播公司（CBS）指出，吸毒丑闻的曝光，还是对美国空军核导基地的声誉造成影响。一名涉毒飞行员坦承，在L.S.D的影响下，如果发生核安保紧急情况被召回执勤，他将无法做出回应。根据调查报告，这些涉毒军人在空军基地内外都曾服用L.S.D，包括至少两次在基地外的聚会期间，在场的还有退役军人和非军事人员，其中两名非军事人员也参与服用L.S.D。
“这对空军，尤其对洲际弹道导弹部队而言，是一个丑闻。”独立顾问和核专家斯蒂芬·施瓦茨（Stephen Schwartz）说。
麦角酸二乙酰胺（L.S.D）在上世纪60年代作为一种“酸”在美国开始普及，随后人们对该药物对心理健康风险影响的观点两极分化。当下，尽管该药物被列为非法，但由于此前军方的药物测试中很少出现有人服用L.S.D的情况，因此五角大楼在2006年12月将L.S.D筛选项目从标准的药物测试程序中去除了。据CBS援引倒是五角大楼的一份内部备忘录称，在此前的三年间，在210万个用于L.S.D的筛查样本中，仅鉴定出4例阳性样本。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost