非洲小国卢旺达与美国陷入贸易摩擦 原因出人意料

据英国路透社5月24日报道，2017年年初，特朗普宣誓就任总统几周后，一个鲜为人知的美国贸易协会向美国贸易代表提交了一份请愿书。这封长达七页的请愿书使非洲处于特朗普新政府“美国第一”的贸易思想的聚焦点，并让美国这个全球最大经济体因为一种出人意料的出口商品与非洲小国卢旺达开始对抗：二手衣服。
今年3月，美国贸易代表警告卢旺达说美国将在60日内取消其享受《非洲增长与机遇法案（AGOA）》的某些好处。在此之前，卢旺达大幅度提高了进口二手衣物的关税以支持当地的服装业。这个时间宽限将在5月28日到期。但不管结果如何，这场争端加剧了华盛顿与非洲的紧张关系。
大约80万人（卢旺达人口的10%）在1994年的卢旺达种族大屠杀中丧生。随之而来的是经济崩溃。过去十年，卢旺达经济逐渐恢复。最近几年，卢旺达正在大力发展服装行业，希望能创造2.5万就业岗位。但该国政府说，由于从欧洲和美国进口的廉价二手服装无处不在，国内服装生产的需求受到抑制。
为了改变这一现状，东非共同体（EAC）成员肯尼亚、坦桑尼亚、卢旺达和乌干达自2016年7月开始增加了对进口二手服装的关税。卢旺达将二手服装的进口关税从以前的每公斤0.20美元提高到2.50美元。这一决定使卢旺达的一些家庭无法负担孩子的衣物，但卢旺达政府认为这样的困难是暂时的。政府表示，开设新工厂将创造更多更高收入的工作，同时扩大国内消费需求将减少其对外贸易赤字。
丧失《非洲增长与机遇法案（AGOA）》待遇的可能性足以让肯尼亚退让，因为其在2017向美国出口了价值近3.4亿美元的免税服装。其余的东非国家最初试图在七月的美国贸易代表听证会上捍卫自己的立场。然而，在2017年7月的听证会之后，乌干达和坦桑尼亚像肯尼亚一样做出了退让，同意将关税调至2016年前的水平。而卢旺达还在坚持。如果卢旺达在七月底不让步，它将面临失去免税服装出口的机会。这一争端在华盛顿和非洲引起了恐慌。
曾在克林顿当总统时被任命为美国首位非洲助理贸易代表的罗萨•惠特克（Rosa Whitaker）说，“非洲人在关注，他们很震惊，也很生气。”她称，特朗普政府是恃强凌弱，并预测那些措施会适得其反。而当地则有人说，“我想告诉特朗普的是，这不会影响我们，我们决定自力更生，自己做衣服。”
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