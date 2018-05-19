马来西亚新内阁名单传递三大信号

马来西亚新任首相马哈迪18日先行公布了由14人组成的内阁名单，基本确定了新政府主要部门的部长人选。目前，该名单已获国家元首批准，新内阁定于21日宣誓就职。
不过，新内阁名单并不完整。上一届政府所设立的外交部长､国际贸易和工业部长､旅游部长､首相府部长等职位仍处于空缺状态。不管怎样，马哈迪已经通过组建内阁的速度及人事布局传递出未来内政外交的三个重要信号。
巩固团结､兼顾各派
就任首相仅9天，马哈迪就抛出内阁名单，充分显现首次执政的希望联盟内部谈判平稳有序，4个成员党派之间没有出现显性矛盾。
新内阁名单包括首相､副首相､内政部长､教育部长､乡村发展部长､妇女和家庭发展部长､经济事务部长､住房和地方政府部长､财政部长､交通部长､通讯和多媒体部长､人力资源部长､国防部长､农业部长和卫生部长等15个职位，由14人担任。其中，副首相万·阿齐扎将兼任妇女和家庭发展部长。
新内阁架构中有部分职位较上一届政府有所调整。内阁人选基本按照利益均沾原则在希望联盟的4个成员党中分配。马哈迪说，希望把最终内阁人数控制在25人左右。
马哈迪雷厉风行快速组阁的做法表明，他希望快速消除执政联盟内部矛盾和隐患，在第一时间加强内部团结､巩固执政地位､优化执政能力，尽可能改变外界对希望联盟缺乏执政经验的印象。
主攻内政､主打经济
新内阁班底在第一时间明确了涉及内政与经济的主要长官，充分显现马哈迪主攻内政､主打经济的愿望。
事实上，马哈迪上任之后，就立即组建经济班子，着手讨论新政府的经济和财政政策。他在遴选主管行政事务的内阁成员之外，还专门组建了一个深谙经济和财政的专家团队，主要发挥向政府提供相关政策制定的顾问功能。
这个名为“杰出人士委员会”的新机构包括前财政部长达耶姆·扎因丁､前央行行长泽蒂·阿赫塔尔·阿齐兹､马来西亚石油公司前负责人哈桑·梅里肯､马来西亚首富郭鹤年以及联合国粮农组织前助理总干事乔莫·桑达拉姆。在新政府执政前期，该委员会实际充当马哈迪经济“大管家”的角色，现已经全速投入运作，数天内举行了数十场会议。
在前首相纳吉任内，马来西亚经济保持较为快速的增长，但马哈迪认为，民众生活成本正在增加､国家负债正在增多。在竞选期间，马哈迪承诺废除商品与服务税､恢复燃油补贴等。他出任首相后，财政部已经发布通告，从6月1日起免征现行6%的商品与服务税。
主导外交､延续政策
新内阁名单中，外交部长以及国际贸易和工业部长人选处于缺位状态。
马来亚大学中国研究所副所长饶兆斌判断，在主攻内政的工作重心下，马哈迪在外交方面可能会更多延续先前的政策。但马哈迪毕竟不同于纳吉，对国际事务以及马来西亚外交所能发挥的作用，他和纳吉的看法有所不同。
按照马来西亚的内阁传统，外交部长通常不是外交事务的主导者。马来西亚战略与国际研究所研究员沙赫里曼·洛克曼认为，马哈迪目前的精力主要放在国内改革上，因此，任命外长并非迫切需要。而且，马哈迪可能会寻求主导所有与外交相关的事务，极为丰富的外交经验让他对此充满信心。
对于未来马中关系的走向，洛克曼说，马哈迪深知马中关系的重要性，会充分利用自己过去长期推动马中关系时所积累的资本。
此前，马哈迪在一场新闻发布会上说，新政府愿与世界各国保持良好关系。在大国关系上，马来西亚会尽可能保持中立，与所有国家保持友好。(新华社记者林昊)
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost