反击！纳吉夫妇痛批媒体和警方

吉隆坡讯，马来西亚前首相纳吉夫妇今天痛批媒体和警方。之前，调查人员对纳吉住宅等地展开密集连续的抄家行动，以寻找腐败证据。媒体也拍到当局抄走大量的珠宝、名牌皮包和现金。
5月9日，马来西亚大选中，马哈迪领导的反对联盟取得了胜利。这开启了对纳吉设立的国家基金——“一马发展基金”失踪的数十亿美元一案的调查。
纳吉之前否认在案件中有不法行为。但纳吉和夫人罗斯玛在选后已经遭禁止出境。
调查人员在经过连日的抄家之后，起获了284盒名牌皮包，包括爱马仕的顶级铂金皮包。其中数十个皮包装满了珠宝和现金。
纳吉的律师哈尔巴星告诉守候在纳吉住宅外的媒体，警方甚至没收了纳吉外孙的衣物，纳吉夫妇对此极为不快。
哈尔巴星说：“没有人要去证实这些衣服鞋子和婴儿衣物，是否同正在进行中的调查有任何关联。他们的两个孩子诺丽雅娜和诺阿斯曼，跟一马或任何正接受调查的公司没有关联。”
在另外一则声明中，哈尔巴星说，这次抄家是以“傲慢和不负责任的态度”进行的。
“警员自己从冰箱里拿食物和巧克力吃，还要求为他们准备餐点。”
不过，哈尔巴星说，将继续和当局合作。
路透社说，无法马上联络上警方寻求置评。
电视及媒体播出警方拖走罗斯玛的个人物品，这引起罗斯玛的不满。
她发表声明说，警方的搜证调查内容泄露到社交媒体，她和家人成为众矢之的。她也炮轰警方不专业，在还没人被提控的情况下，她和家人已遭到公开审判。
她要求负责调查工作的相关部门，监管泄密者。
罗斯玛通过律师说：“我们希望当局能够遵守法治和正当程序，避免过早的公开审判。”
“执法机构不应该向社交媒体爆料，而是应该始终遵守和坚持严格的专业精神。”
目前，至少有六个国家，其中包括美国和新加坡，正在调查“一马基金”的丑闻。
纳吉也被马来西亚反贪委员会下令，星期二到委员会总部交代有关“一马基金”子公司SRC的问题。
当局发现，有证据显示，纳吉从这家公司取得1000万美元的资金。
对纳吉的连环抄家行动引起了一些公众的批评，其中包括纳吉的政治对手、现任政府官员。
人民公正党副主席、前副首相安华的女儿努鲁依莎为纳吉打抱不平，抨击警方彻夜在纳吉住宅展开的抄家行动。
她叙述，她曾是警方突击行动的受害者，所以强烈反对警方在不适合的时间突击任何一户人家。
她在推特推文强调：“提控、调查及审慎。”
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