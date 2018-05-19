欧盟拟修法保护在伊朗企业 反制美国制裁

外媒称，美国重启对伊制裁，影响到的不只是伊朗企业，还包括所有用美元交易、在美国境内有子公司、或是持有者是美国人的企业。欧盟主席5月17日宣布，将搬出法令保护自家企业。
据德国之声电台网站5月18日报道，欧盟决定重启1996防卫法，防止美国对伊制裁影响欧盟企业。
欧盟在保加利亚首都索菲亚开会，内容涉及美国退出伊核协议的善后处理。会议上，欧盟委员会主席容克宣布，将启动防卫法的修法程序。
他说: “身为欧盟委员会，我们有义务保护欧盟的企业。我们需要立刻采取行动，这也是为什么我们要重启1996防卫法。”容克说，相关流程将从当地时间5月18日早上10点30分开始进行。
他补充，欧盟各国也已经决定，要让欧盟投资银行介入，协助欧盟企业在伊朗的业务。他也说欧盟委员会将持续与伊朗保持合作。
报道称，防卫法是由地方司法机关执行，目的是让境外机关制定的法律在境内失去效力。1996防卫法这条法律之所以会设立，是为了因应美国对古巴禁运、对伊朗和利比亚进行贸易制裁。
报道称，现在的规划是，使用这条法律保护与伊朗做生意的欧盟公司，让他们免于被美国列入制裁名单。它将不承认任何按照美国法律做出的惩处判决。
另据路透社5月18日报道，德国经济部长阿尔特迈尔表示，美国必须牢记，如果其宣称“美国优先”并将自身经济利益置于他国之上，则欧洲将以眼还眼。
阿尔特迈尔表示，美国想要阻止穿越波罗的海海底、连接俄罗斯与德国的新管线的建设，是因为美国要维护自身液化天然气出口市场。
他补充说，对于美国将自身经济利益置于合作伙伴之上的企图，欧洲将作出坚定回应。“如果美国坚持美国优先，并将其自身经济利益置于他国之上，那他们就必须料到，欧洲将界定自身利益并为之而战。”
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