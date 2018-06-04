美媒关注中国央行扩大MLF担保品范围：小微企业将受益

美媒称，中国央行扩大了中期借贷便利（MLF）操作中接受的担保品范围，增加了与小微企业融资和绿色经济相关的债务工具。
据彭博新闻社网站6月1日报道，根据中国人民银行网站1日公布的声明，央行未来将接受的MLF担保品包括：不低于AA级的小微企业、绿色和“三农”金融债券，AA+、AA级公司信用类债券，优质的小微企业贷款和绿色贷款。
央行表示，此举旨在降低融资成本，加大对小微企业支持力度。此前，MLF操作接受国债、央行票据、国开行及政策性金融债、地方政府债券、AAA级公司信用类债券等作为担保品。
报道称，扩大担保品范围可以让高等级资产不多的小型金融机构更好地获得贷款，还可以让农村领域小微企业发行的债券更具吸引力，改善这些企业的流动性状况。
以往担保品只包括债券和央行票据，将部分贷款纳入其中是推进遏制影子银行、鼓励表内融资倡议的预兆。
彭博社驻北京的首席亚洲经济学家汤姆·奥利克说：“中国人民银行采取了又一项行动，结合微宽松与刺激，把借贷平衡向符合改革重点的企业倾斜。”
央行没有具体说明符合条件的额外担保品的价值。
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