“准备好卷铺盖走人吧！”意新政府反移民倾向令欧盟担忧

外媒称，意大利多位新上台的民粹主义领导人6月2日参加了壮观的意大利国庆日阅兵仪式，然后承诺着手创造就业机会，遣返移民。新任副总理兼内政部长、北方联盟领导人马泰奥·萨尔维尼在意大利北部的一场集会上警告移民：“准备好卷铺盖走人吧！”要大规模遣返移民的承诺提醒人们，意大利的执政联盟中包含一个坚决反对移民的右翼党派，而欧盟也将面对一个全新的伙伴，这个伙伴治理的是其第四大经济体。
据美联社6月2日报道，早些时候，萨尔维尼和总理朱塞佩·孔特以及刚刚宣誓就职的内阁成员们一道参加了国庆日阅兵式。今年的庆典有特殊意义。1日，意大利结束了持续三个月的政治和金融动荡，新政府宣誓就职，其民粹主义和疑欧倾向让欧洲担忧。
报道称，相对默默无闻的法学教授孔特一跃成为执政联盟的领袖，这个令人难以置信的联盟由反建制的五星运动和北方联盟构成。
孔特内阁是在最后时刻达成协议后就职的，协议避免了再举行一场大选的风险，这样的大选可能会变成围绕意大利是否留在欧元区的公投。由此实现的政治稳定让金融市场松了一口气；但是，意大利的欧洲邻居们继续对意大利新政府的疑欧倾向和巨额开支计划表示担忧。
报道称，孔特眼下把政策细节都交给了两位副手：萨尔维尼和五星运动领导人路易吉·迪马约。
新任副总理兼经济发展部长迪马约在“脸书”网站上发布一段视频说：“从今天开始，我们要开始工作，创造就业。”迪马约也是劳工部长，他说，这种结合是有道理的，因为两个部门必须合作。
报道称，意大利的新法西斯主义极右翼小党“庞德之家”对新政府提供了谨慎的支持。该党举行了自己的国庆日活动，打出的横幅上有被打叉的欧盟旗帜，下面是“脱欧”的字样，呼吁意大利退出有28个成员国的欧盟。五星运动和北方联盟所组建的执政联盟没有这样的计划。但是，孔特明确表示，他对欧盟委员会主席让-克洛德·容克早前的言论不满。容克说，意大利必须停止把自身问题归咎于欧盟，必须承担责任，解决意大利南部地区的贫困问题。
另据法新社6月2日报道，自执掌总理一职后一直近乎沉默的孔特，致力于这一全新工作，而非常活跃的两位副总理迪马约和萨尔维尼则走到台前并给政府的政策定调。
报道称，在从政上完全是新手的孔特需要执行五星运动和北方联盟提出的反紧缩以及加强安全的计划。目前，他需要处理前任保罗·真蒂洛尼移交给他的事务：意航等处于困境的企业、在加拿大召开的七国集团峰会、月底的欧盟峰会和移民问题。
报道称，不过，移民问题属于兼任内政部长的萨尔维尼的战场。作为反移民政党领导人的萨尔维尼2日宣称：“非法移民的好日子已经到头了，准备好卷铺盖走人吧！”
自成为总理以来，孔特仅在“脸书”上发布过一条消息，称他同默克尔和马克龙进行了交流，他将作为“意大利公民利益的代言人”出席七国集团峰会。
两位副总理则在台前多次发声。意大利《共和国报》2日的社论指出，真蒂洛尼和孔特之间的权力移交不同寻常。移交的象征性空间被两名在意大利有权力的人占据：迪马约和萨尔维尼。
报道称，面对两位政党领导人在其各自擅长领域的活跃，孔特决定将情报工作置于自己的控制之下。
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