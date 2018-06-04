好饭不怕晚？美历时12年研发出车载激光制导导弹

据美国战略之页网站6月2日报道称，从2006年开始提出方案，到如今一家美国公司最终组装出一种轻量车载系统，使用70毫米APKWS II（先进精确杀伤武器系统）激光制导导弹。这种系统名为“弗莱彻”，包含4管式发射装置，空载重量为13.6千克。发射装置长2米。“弗莱彻”使用较小（较轻）的火箭发动机和弹头，因此其所使用的每一枚APKWS导弹重11.3千克。一个装载火箭弹的“弗莱彻”发射装置重59千克。小巧轻量的“弗莱彻”发射装置可安装在任何车辆上，而通常情况下，车载武器为重型（12.7毫米）机关枪或RWS（远程武器站）。
当前的“弗莱彻”版本正在向使用多种轻巧越野车的特种部队推销。例如，装备DAGOR轻型卡车的特种部队。该车载重量为1.4吨或9人，可装入CH-47直升机或者悬挂在UH-60直升机下方。“弗莱彻”正是为特种部队和常规步兵提供轻量激光制导导弹系统。
APKWS本质上是70毫米激光制导火箭弹，若从地面发射，射程约为5公里。
“弗莱彻”到2018年底或2019年初才会交货。研发70毫米激光制导火箭弹之所以耗费如此长时间，是因为制造商没有想到，把激光导引头和飞行控制装置融合在一起，同时又要确保客户能够承受得起重量和价格，技术难度太大。这种新型70毫米导弹的单价约为3万美元。
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