美官员为保护美企利益 阻挠别国支持母乳喂养决议

如果厄瓜多尔坚持提出决议，那华盛顿将对其实行惩罚性贸易措施、撤回关键的军事援助。

这是美国代表团在世界卫生组织春季的一场会议中对厄瓜多尔做出的威胁。

《纽约时报》 8 日报道称，为了保护本国婴幼儿配方奶粉制造商的利益，美国反对厄瓜多尔提出的 “ 鼓励母乳喂养 ” 的决议，未果后发出威胁。最终，俄罗斯出面顶住了美方压力，基本维持了原决议。





被美国代表团拒绝的决议称，根据数十年的研究发现，母乳对孩子更为健康，各国应该采取措施限制关于母乳替代品的不准确或误导性宣传。

然而，美国认为这影响了本国婴幼儿配方奶粉制造商的利益，提出对决议内容进行修改，要求删除决议中关于政府应 “ 保护、宣传、支持母乳喂养 ” 的表述，删除呼吁 “ 决策者限制可能有害儿童健康的食品宣传 ” 的段落。

在要求未被采纳之后，美国开始直接威胁，当时在会议现场的外交官和政府官员们表示。

美方将矛头首先指向了决议的提出国 —— 厄瓜多尔，美方直言：如果厄瓜多尔坚持提出决议，那华盛顿将对其实行惩罚性贸易措施、撤回关键的军事援助。

这样的威胁使得厄瓜多尔很快就做出了让步。

在这种情况下，健康倡议者需要赶紧找到另外一个国家发起这项决议。但美国的威胁使十几个国家都靠后站了，乌拉圭、墨西哥和美国官员透露。

这些靠后站的国家，很多都是来自非洲、拉美的比较贫穷的国家。





报道称，最终，俄罗斯出面成为了决议的新提出者，而美方没有对其做出威胁。

一位匿名俄罗斯代表说： “ 我们不是想当英雄，但我们觉得，一个大国试图摆布小国，特别是在一个对世界其他地区非常重要的问题上，是不对的。 ”

美国最终基本上没有成功，决议保留了大部分最初的措辞。

但是，美国代表团通过程序性的操作把会议拖了两天，并且删掉了决议中 “ 呼吁世界卫生组织提供技术支持，以阻止对婴幼儿产品的不当推广 ” 这部分。

“ 这让人感到既震惊又悲痛 ” ，英国 “ 婴儿奶行动 ” （ Baby Milk Action ）倡议的政策主管帕蒂 • 伦达尔（ Patti Rundall ）表示。她从 80 年代后期以来就一直参加世界卫生组织决策机构的此类会议。

“ 这简直就是敲诈，美国拿着人质试图推翻 40 年来保护婴幼儿健康的共识 ” ，她说。

报道称，美国国务院拒绝对此事做出回应，称其为私下的外交对话。主导修改决议的美国卫生与公众服务部解释了为何对决议措辞提出质疑，但表示没有威胁厄瓜多尔。

卫生与公众服务部的发言人在邮件中说： “ 最初起草的决议给想要为孩子提供营养的母亲们造成了不必要的障碍 ” 。

“ 我们注意到，出于各种各样的原因，不是所有的女性都能进行母乳喂养。这些女性应该有选择和获得婴儿健康替代品的机会，不应因为这样做受到指责 ” ，这位发言人说道。为了更加自由的表达，她要求了匿名。





美国代表团对母乳喂养相关决议的激烈反对令不少公共卫生官员和多国外交官感到震惊，他们认为这和奥巴马政府总体支持世卫组织鼓励母乳喂养形成了鲜明的对比。





在对峙过程中，一些美国代表甚至暗示，美国可能会削减对世界卫生组织的贡献。华盛顿是卫生组织的最大捐助国，去年提供了 8.45 亿美元，约占其预算的 15% 。

这是特朗普政府在众多公共卫生和环境问题上站在企业利益一边的最新例证，报道提到美国此前在众多多边组织当中长期存在此类做法。

日内瓦国际与发展研究学院全球卫生中心主任基克布什（ Ilona Kickbusch ）表示，人们越发担心特朗普政府可能对世卫组织这样的国际卫生机构造成持久伤害，这些机构在对抗埃博拉等传染病、控制糖尿病和心血管疾病死亡人数等方面都起到了关键作用。

“ 这让所有人都非常紧张，因为如果你们无法在健康这样的多边问题上达成共识，那还能在什么多边问题上达成共识呢？ ” 她说。

一位厄瓜多尔官员说： “ 我们震惊了，我们不明白为什么母乳喂养这样的小事怎么会引发如此剧烈的反应。 ”

这位官员要求匿名，因为她担心失去工作。

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