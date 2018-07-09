贸易争端升级或致美经济陷衰退 诸多领域"很受伤"

外媒称，美国和中国相互加征的首轮关税不大可能对各自经济造成多大伤害，但如果关税行动不断升级导致爆发全面贸易战，将对美国消费者、工人、企业、投资者以及政治领导人产生广泛的影响。美银美林经济学家警告说，全面贸易战可能让美国经济陷入衰退。





金融市场或陷动荡





据美联社 7 月 6 日报道，美国对 340 亿美元中国输美产品的首轮关税 6 日起生效，中国也开始对同等金额的进口美国产品加征关税。





若关税行动升级，很可能导致物价上涨，增加那些零部件依靠进口的企业的成本，引发金融市场动荡。





报道称，在首轮关税行动中受到冲击的群体，比如美国农场主，已经在担心会出现最坏的局面。中国从美国进口的大豆占美国大豆总出口量的 60% ，过去一个月，由于市场担忧中国对进口美国大豆加征关税，美国大豆价格下跌了 17% 。





在美国农场主支持自由贸易组织发布的一份声明中，来自印第安纳州的农场主布伦特 · 拜布尔说： “ 对像我这样的大豆种植业者来说，这是直接的经济打击。这是在从我的口袋里掏钱。这些关税可能意味着一年的劳作是赚还是赔的差别，而这还只是短期内的影响。 ”





报道称，特朗普政府首轮对华关税行动把目标定在工业品，而没有对准消费品，试图限制关税对美国居民的影响。但此举将推高一些依赖从中国进口机械和零部件的美国企业的成本，可能迫使这些企业将成本转移给企业客户，而成本最终还是落到消费者头上。





美国全国零售商联合会会长马修 · 谢伊说，首轮关税意味着 “ 美国消费者将进一步感受到贸易战的全面影响 ” 。他说： “ 这些关税对保护美国就业没有任何作用，但是会破坏税改带来的好处，并推高广泛产品的价格。基于单边关税行动的策略是错误的解决办法，必须停止。 ”





美诸多领域 “ 很受伤 ”





据美国哥伦比亚广播公司网站 7 月 5 日报道，中美双方互征关税措施可能首先会给美国的如下几个领域造成伤害。





第一，美国消费者可能会为普通电子产品支付更多费用。据代表美国多家技术公司的美国信息技术产业协会分析，美国消费者很快会看到某些 “ 日常用品 ” 的售价上涨，这包括电脑、手机、恒温器以及那些使用 LED 照明技术的产品，因为特朗普政府准备惩罚的由中国生产的数百种零部件是制造 LED 灯、传感器、打印机和扫描仪等各种设备必不可少的。如果制造商为零部件支付更多费用，那么相关成本通常会传导给消费者。





第二，美国企业可能会失去竞争优势。除了上述 6 日的征税措施外，在本月底之前、美国政府从业界征集到更多反馈意见之后，美方还会对另外总值约 160 亿美元的中国商品加征关税。由于这其中许多零部件是用来制造一些在美国组装并再次向境外出口的商品，一些经济学家认为，这是一种对中国没有效果的惩罚，它完全无视全球供应链的运作方式。





美国彼得森国际经济研究所 5 月发布报告称，这些对华加征的关税会让美国企业陷入不利地位。对华征税清单上的产品主要是美国制造业需要使用的一些零部件，这意味着特朗普的对华征税提议会降低美国企业的竞争力。





第三，中国报复性征税措施瞄准的是特朗普的支持者，特别是农场主。中国对美国同等规模的报复性征税对象包括大豆、龙虾和猪肉等商品。这意味着对中国消费者和商家来说，美国商品会更贵，他们会转而向其他国家购买，这会对现在需要到处寻找买家的美国农场主和制造商造成打击。一些颇具实力的游说者和某些美国国会议员代表着美国农场主的利益，这些人已经在向特朗普政府施压，试图迫使其改变策略。





美海港机场难幸免





据美国《福布斯》双周刊网站 7 月 7 日报道，对中美关税战非常恐惧的机构清单中增加了美国的 5 座机场和 5 座海港。这场关税战 6 日生效，而且看起来很可能会升级。





报道称，这 5 座海港和 5 座机场尤其害怕，因为像其他机场和海港以及美国的边境口岸一样，它们的运营预算中有很大一部分来自进口费用，这些费用是根据进口商品的吨数而非价值来收取的，由航空公司和航运公司来支付。





全美各地的机场和海港都会普遍感受到这一影响，但经水运进入美国的中国商品有 2/3 以上是由这 5 大海港 —— 洛杉矶港、长滩港、纽瓦克港、萨凡纳港、休斯敦港 —— 处理的。经航空运输进入美国的中国商品有 70% 以上是由 5 大机场处理的，这 5 大机场是：芝加哥奥黑尔国际机场、洛杉矶国际机场、纽约肯尼迪国际机场、达拉斯 - 沃斯堡国际机场、旧金山国际机场。





特朗普扬言要对从中国进口的所有商品加征关税。更大规模的关税战将不仅影响到上述海港和机场的收入，还将影响周边贸易基础设施 —— 海港和机场的工作人员、货车司机和火车线路、帮助进口商品清关的报关行、参与为贸易提供资金的银行业者等等。





美国内吁化解争端





据美国有线电视新闻网网站 7 月 7 日报道，大豆和苹果种植户以及汽车工人正在为美国和中国之间的贸易战做准备。





报道称，面临关税的美国产业包括棉花、奶制品、汽车和大豆，而大豆是 2017 年美国对华第一大农业出口产品。其中许多产业的根基在中西部和美国南部，而这些地区在 2016 的大选中帮助把做出 “ 美国优先 ” 承诺的特朗普推向总统宝座。





来自艾奥瓦州的大豆种植者、美国大豆协会会长约翰 · 海斯多费尔表示，协会已经呼吁特朗普政府找到其他解决与中国贸易问题的方案。





海斯多费尔在一份声明中说： “ 大豆是美国的头号农业出口产品，而中国是购买这些出口产品的最大市场。这笔账很好算。对大豆出口征税 25% ，那就会对美国农场主造成严重损害。 ”





该协会说，协会的游说活动包括一场社交媒体造势活动， “ 受贸易冲突直接影响的各个大豆种植户将他们的照片贴在直接向总统及其顾问呼吁的声明上 ” 。





报道称，中国的报复措施还包括对从美国进口的多种乳制品加征关税，而此时美国乳品业已经在准备接受墨西哥对从美国进口的奶酪征收新关税。





美国乳品出口协会资深副会长贾梅 · 卡斯塔涅达表示，报复性关税一直是让乳品业 “ 摇摇晃晃 ” 的 “ 组合拳 ” 。





他说：

“

必须把所有这一切放到大背景下来考虑。生产商已遭遇了

3

年的低价，今年秋天的情况看起来很有希望。我们原本将在数年内首次重新开始盈利，如今所有这一切都破灭了。

”

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