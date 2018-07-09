约旦发起全民援助叙难民行动 已接纳约130万人

持续数年的叙利亚内战让大批叙利亚人流离失所。据约旦政府公布的数字，目前约旦接纳了约 130 万叙利亚难民，极大加重了约旦的经济和社会负担。由于近日叙利亚南部战事激烈，目前在叙利亚南部流离失所的叙利亚难民数量已经达到 32 万，其中大约有 6 万滞留在叙利亚和约旦的边境口岸。约旦首相上个月月底表示，因接纳能力不足，约旦将不再接收叙利亚难民。尽管如此，约旦政府还是在同联合国机构以及叙利亚政府等进行合作，向叙利亚一侧的难民提供援助，并发起了一场全民援助叙利亚难民的行动。





这场全民援助叙利亚难民的行动是约旦首相奥马尔 · 拉扎兹于上个月 24 日在对北部边境地区视察之后发起的。在叙利亚南部战事再起之后，考虑到约旦的安全局势，约旦加强了约叙边境的军事力量。所以，任何援助都要经过约旦军方统一向约叙边境派送。所有从全国征集来的救援物资统一由约旦哈希姆救援与发展慈善机构收集。





约旦哈希姆救援与发展慈善机构秘书长 艾曼 · 穆夫拉赫：这是一个在约旦全国范围内发起的援助战。我们机构负责安排对援助物资进行重新包装，确保都在有效期内，然后同约旦军方一起把援助物资装上卡车，之后军用卡车将把援助物资运送到约叙边境，在那里再把援助物资发放给叙利亚境内的叙利亚人。

救援物资包括食品和生活用品，如罐头食品、矿泉水、衣服和毯子等，还有药品和婴儿奶粉等。与叙利亚德拉省毗邻的约旦北部边境城市拉姆萨和马夫拉克的居民捐助的热情最高，一些人甚至把自家用的毛毯、枕头和床垫都拿来捐献。奥马尔就是其中的一员，他用自己的卡车运来了刚从自家和亲戚朋友那里筹集来的物资，并且打算在未来的两天里再筹集一批。





约旦人 奥马尔：这些物品是为我们的叙利亚兄弟捐献的，他们现在正在德拉遭受苦难。这些捐献物品主要包括一些干的食品，就是不需要烹饪的食品，一些帐篷、毯子和水，还有一些清洁用品，纸巾、女性用品和婴儿尿布等。





此外，约旦军方还为叙利亚难民提供医疗救助。目前，军方已在约叙边境设立了一个有

20

个床位的战地医院，配备有急诊应急装备，未来还将在现有

5

辆救护车的基础上再增配

6

辆，所有救护设备都配备齐全。自

6

月

19

日叙利亚南部战事再起以来，约旦军方的战地医疗队已经为超过

1400

名叙利亚难民提供了诊断和救治。

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