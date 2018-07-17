央视：任何时候、任何情况下，都要坚决维护习近平的核心地位

北京讯，中国中央电视台发表文章呼吁，全党同志在任何时候、任何情况下，都要坚决维护习近平在党中央和全党的核心地位、坚决维护党中央权威和集中统一领导。
央视这篇文章发表在该外媒体纷纷报道人民日报连日的头版没有习近平名字的新闻标题的时候，立即引起各界的关注。
包括新加坡《联合早报》在内的境外媒体纷纷报道，习近平名字两天未现《人民日报》头版标题。
《联合早报》说，中美贸易战7月6日爆发后，习近平的名字罕见地在中国官媒中神隐。7月9日，《人民日报》头版新闻标题首次不见习近平的名字，引发观察家的猜想。这是2012年11月中共十八大以来的罕见现象。
不过，香港《明报》日前指出，其实在6月份，也有三天的《人民日报》头版没有习近平名字为标题的头版。
同时，海外中文社交媒体上，各种政治传言疯传，猜测四起。
就在外界议论纷纷的时候，中央电视台通过网站发表文章说，任何时候、任何情况下，都要坚决维护习近平在党中央和全党的核心地位。
文章说：“万山磅礴必有主峰，龙衮九章但挚一领。坚持党的最高政治领导地位是加强党建工作的本质要求，根本上要看实践。必须用实践、实干、实效来检验。”
“全党同志在任何时候、任何情况下，都要坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位、坚决维护党中央权威和集中统一领导。”
“检验坚决维护的试金石，要看是不是真心忠诚、绝对忠诚；是止于嘴上，还是铭记在心、落实在行，知行合一。”
文章说：”坚决维护核心，这是最重要的政治纪律、最根本的政治规矩，决不容许有任何含糊和动摇。“
文章呼吁，党员领导干部要把习近平新时代中国特色社会主义思想作为铸魂之本，夯实党的政治建设的思想根基。
”真正把科学理论学懂弄通做实，就是对核心的最好追随和忠诚；对核心的赤胆忠诚和坚决维护，就是对科学理论的坚定信仰。“
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