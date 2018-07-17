战机换代、飞行员断档！丹麦空军将“缺席”国际行动

美国军队时报网站7月15日报道称，多年来，丹麦的F-16战斗机机队一直参与海外的部署和行动。但随着未来10年F-35战机将取而代之，财政和人员方面的现实意味着，丹麦将不得不暂停其战斗机的国际行动。
丹麦空军参谋长安德斯·雷克斯少将表示，该国作出如此选择实属不易。
雷克斯今年6月对美国《防务新闻》周刊说：“我们都希望提高效率和效力，尽自己的职责，但我认为，我们无法兼顾两者。你无法像眨眼睛一样从一种飞机转向另一种飞机。”
“（暂停）时期很短，3年并不长。”他补充道。“我认为它将对我们有益。”
丹麦已同意购买27架F-35A，首架飞机将于2022年抵达丹麦。
报道称，目前的暂停计划是从2022年持续到2024年。尽管会进行一些训练演习，但丹麦军队在这段时间内将不会参加像北约空中警戒这样的任务。
报道称，丹麦的挑战之一是人口。由于没有强制性的军人退役，再加上资源有限，丹麦皇家空军一直缺乏新鲜血液。到装备F-35时，该国飞行员平均年龄将达到45岁，维修人员的年龄更大一些。
但是，如果飞行员离开F-16战机，并接受F-35的再训练，那就意味着，能够驾驶这些老式飞机的飞行员有限。因此，这也是丹麦撤出国际行动的部分原因。
雷克斯说：“在F-35战斗机上训练年轻、缺乏经验、非高速喷气式飞机飞行员的成本，比在F-35战斗机上训练经验丰富的高速喷气式飞机飞行员要昂贵得多。因此，我们正在努力充分利用我们所拥有的资源，并努力使之对我们有利。”
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