中国折扣电商拼多多拟在美国IPO中筹资16.3亿美元

路透7月16日 - 据美国证交会的最新文件显示，中国折扣类电商拼多多正计划通过美国上市筹资多达16.3亿美元，这将是四年来最大的一宗中国企业在美上市案。
据周一上传至证交所网站的文件显示，拼多多计划在首次公开发行(IPO)中出售8,560万份美国存托股份(ADS)，发行价区间为每份16-19美元。拼多多的母公司是核桃街集团。
两位了解交易的人士称，拼多多将在周二对机构投资者开放认购，下周三将对IPO定价。拼多多背后有中国网络巨擘腾讯的支持。
拼多多将在纳斯达克市场挂牌上市，股号为“PDD”。
亏损的拼多多是由前谷歌工程师黄峥在2015年创建的，红杉资本中国(Sequoia Capital China)是该公司的主要投资者。
该公司在文件中称，截至3月底，其移动平台拥有1.03亿活跃用户。拼多多是一家专注拼团的社交购物网站。
汤森路透旗下IFR报导，拼多多在4月一轮融资中的估值为150亿美元，该公司正在寻求让估值提高一倍。
拼多多营收大增，2018年第一季达到13.8亿元人民币(2.064亿美元)，一年前则为3,700万元人民币。但该公司净亏损却大致维持在2.01亿元人民币。
中金公司、瑞士信贷、高盛和华兴资本是拼多多的顾问。
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