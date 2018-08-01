伊朗冷淡回应特朗普“愿无条件与伊会谈”：先重返核协议

外媒称，美国总统特朗普 7 月 30 日说，他愿意与伊朗领导人在不设前提条件的情况下会面，讨论如何改善两国关系。伊朗方面回应说，为了给美国与伊朗的谈判铺平道路，美国应该重回 2015 年伊朗与六国达成的核协议。





据路透社 7 月 30 日报道，特朗普在白宫出席记者会时被问到他是否愿意与伊朗总统鲁哈尼会面。他说， “ 我愿意与任何人会面，我相信会面的意义 ” ，尤其是在可能发生战争的情况下。在此之前，特朗普已宣布美国退出 2015 年签署的伊朗核协议。





作为回应，伊朗方面说，为了给美国与伊朗的谈判铺平道路，美国应该重回 2015 年伊朗与六国达成的核协议。





鲁哈尼的顾问哈米德 · 阿布 - 塔莱比发 “ 推文 ” 说： “ 尊重伊朗的权利、减少敌对行为并且重回核协议，可以采取这些措施为伊朗和美国之间困难重重的谈判铺平道路。 ”





在 1979 年伊朗爆发革命推翻国王一年后，美国与伊朗断绝外交关系，此后没有一位美国总统会见过伊朗领导人。前总统奥巴马 2013 年与鲁哈尼通电话，打破了双方长达 30 多年的冰冻关系。





但白宫澄清说，特朗普愿与伊朗领导人会面并不意味着美国政府加强对伊朗制裁和强硬言辞的意图会发生改变，这些做法旨在 “ 寻求改变伊朗政府的行为 ” 。





报道称，特朗普的此番言论相较他一周前的说法语气明显变软。当时，他曾在 “ 推特 ” 上痛斥鲁哈尼。他说： “ 千万不要再威胁美国了，否则你将承受历史上几乎无人承受过的严重后果。 ”

报道称，在特朗普

22

日发布那条

“

推特

”

之前，鲁哈尼在一次讲话中向特朗普喊话，称美国的敌对政策是

“

一切战争之源

”

。

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