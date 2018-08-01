量少、缺钱！专家认为俄“超级武器”对全球战略影响有限

据香港亚洲时报网站 7 月 29 日发布的题为《俄罗斯高超音速导弹的战略影响遭质疑》的文章称，目前，围绕俄罗斯部署 “ 匕首 ” 高超音速导弹和 “ 先锋 ” 高超音速飞行器有很多炒作。这些导弹能以超过 5 倍音速的速度飞行。





文章称，一些观察家说，它们是非对称游戏规则的改变者，因为美国和北约目前或在不久的将来部署的空防系统和导弹防御系统都不能拦截它们。





其他人则宣称，短期看，对美国及其盟友来说，这些武器的使用没有直接的战略意义，因为对于俄罗斯的战略武库中已经存在的许多核导弹或常规导弹，美国和北约也都没有反制措施来打败它们。





两位导弹专家则称，这个阶段很难评估俄罗斯两个未经检验的高超音速系统的能力。





文章称，亚历山大 · 萨韦利耶夫是位于莫斯科的普里马科夫世界经济和国际关系研究所的首席研究员。他说，现在依然缺乏信息，无法就高超音速武器的军事和战略影响形成清晰的结论。





此外，还有能进行部署的弹头的数量问题。萨韦利耶夫认为， “ 匕首 ” 和 “ 先锋 ” 导弹的数量不会 “ 多到足以对战略平衡产生有意义的影响 ” 。





文章认为， “ 先锋 ” 综合设施的部署尤其如此，因为它受到《新削减战略武器条约》的监管。该条约签署于 2010 年。它规定美国和俄罗斯受到部署的战略弹头和炸弹不得超过 1550 枚。对各方来说，运载工具的数量也有着 700 件的上限。





萨韦利耶夫又说，考虑到国际社会对俄罗斯施加的制裁加剧了预算困境，经济原因也可能限制导弹的部署。





作为一个初步结论，萨韦利耶夫说，在较近的未来， “ 匕首 ” 和 “ 先锋 ” 导弹不可能严重影响全球军事平衡。不过，他强调，它们可能影响地区政治局势，因为 “ 如果事实证明这些新系统非常有效，在西方和东方的很多国家，对这些新系统的使用计划的关切会增加 ” 。





詹姆斯 · 马丁不扩散核武器研究中心的高级研究助理乔舒亚 · 波拉克也强调了他的困惑。他对 “ 先锋 ” 平台和 “ 匕首 ” 平台的潜在影响进行了区别。





他指出， “ 先锋 ” 系统是一种地面发射的洲际武器，就像洲际弹道导弹，而 “ 匕首 ” 是一种空中发射的弹道导弹，射程为 2000 公里，就像一种远程巡航导弹，但飞行速度极快。





文章称，对波拉克来说，无论作为核武器还是常规武器， “ 匕首 ” 都是一种不同的武器，因此它 “ 用于作战像它用于威慑一样有用 ” 。但他怀疑， “ 匕首 ” 是否会让俄罗斯军队做成任何它原本无法做到的事情。他说： “‘ 匕首 ’ 是一种奇特的武器，但它似乎适合扮演已有的角色。 ”





例如，如果搭载于战术飞行器上，

“

它的主要优势是为俄罗斯空军提供另一种打击平台，从俄罗斯领空打击叙利亚境内的目标

”

。但他说，俄罗斯已经从海军舰船上开展针对叙利亚境内的巡航导弹打击，因此俄罗斯发射防区外导弹来反对叙利亚境内的敌人这种做法不是新的，

“

这只是会让另一个军种发挥更大的作用

”

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