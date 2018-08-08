美加州大规模山火又创纪录 特朗普发文批评加州环境法律

外媒称，美国加利福尼亚州北部两处无情的大火迅速蔓延， 8 月 6 日发展为该州有记录以来最大的火灾。





据法新社 8 月 7 日报道，加州消防局说，这两处野火被合称为 “ 门多西诺复合体 ” ，过火总面积达 28.38 万英亩（约合 11.485 万公顷） —— 几乎相当于洛杉矶市的面积 —— 而且只有 30% 得到了控制。已有两人葬身火海。





加州消防局 6 日发布消息说： “ 今天，一个更高的气压系统给该地区带来了更热的天气、干燥和强风。 ”





消防局说： “ 今晚，消防人员将努力利用气温较低的优势加大灭火力度，保住当前的控制线。 ”

报道称，这是美国人口最多、易发火灾的州多年来第二起打破纪录的火灾， 2017 年 12 月的 “ 托马斯山火 ” 的过火面积为 28.1893 万英亩。





报道还称，在该州更北的地方，自 7 月 23 日以来，致命的 “ 卡尔 ” 火灾烧毁了超过 16.44 万英亩的土地，造成 7 人死亡。





报道指出，它的强度一度非常之大，形成了类似于龙卷风的火旋，还产生了自己的天气系统。





当局说，引发事故的原因是 “ 一辆汽车发生机械故障 ” ，导致火花在极其干燥的环境中飞舞。





该州官员说，大火已经烧毁了 1600 多栋建筑，包括大约 1000 栋住宅。





报道称，全州超过 1.4 万名消防员正在参与灭火。大火席卷全州，数千人被疏散。





加利福尼亚州林业和消防局副局长斯科特 · 麦克莱恩说，这些野火 “ 蔓延速度极快，破坏性极大，危险性极高 ” 。





另据路透社 8 月 6 日报道，截至 8 月 6 日，由两股不同的火灾组成、并在门多西诺国家森林南端合拢的门多西诺大火已烧毁约 11 万公顷的森林，而且火势还在继续扩大，或将成为美国历史上最大的火灾。





美国国家气象局的气象学家布赖恩 · 赫尔利在谈到消防员时说： “ 不幸的是，他们还要忙一阵子。天气相当炎热干燥，而且会持续下去。 ”





赫尔利说，未来几天，北加州的气温可能会达到 43 摄氏度，阵风将助长火势。





报道称，门多西诺大火已经摧毁了大量房屋，迫使数千人逃离，是加州同时发生的 8 起失控山火中最大的，促使美国总统特朗普宣布该州出现 “ 重大灾难 ” 。





特朗普在推特上写道： “ 加州的山火是因糟糕的环境法律而变得更加严重的，因为这些法律不允许大量现成的水得到正确利用。 ”





加利福尼亚州林业和消防局的一名发言人拒绝对特朗普的推文发表评论，但表示消防员并不缺少救火用水。





环保人士和一些政界人士说，该州山火如此之猛可能在一定程度上与气候变化有关。





报道称，共有近 3000 人在抗击门多西诺大火，其中包括来自亚利桑那州、华盛顿州和阿拉斯加州的消防员。





8

月

5

日，来自澳大利亚和新西兰的

140

名消防专家接受了特别培训，并由美国国家跨部门消防中心配发了安全装备，随后被部署到太平洋西北地区和加利福尼亚州的火场。

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