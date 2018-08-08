研究警告世界将走向“温室”状态 或升温4至5度

外媒称，科学家在 8 月 6 日发表的一份研究报告中说，全球有进入 “ 温室 ” 状态的危险，即使全球气候协定规定的减排目标得以实现，全球平均气温仍将升高 4 到 5 摄氏度。





据路透社 8 月 6 日报道，这份报告发表时正值今夏一波热浪袭击欧洲，它令当地气温达到 40 摄氏度以上，引发了干旱和火灾，包括 7 月份导致 91 人死亡的希腊火灾。





2015 年，约 200 个国家同意将气温较工业革命前水平的上升幅度控制在 “ 远低于 ”2 摄氏度，升温 2 摄氏度这个门槛据信是气候的一个临界点。





然而，这份研究报告称，目前尚不清楚全球气温能否安全 “ 停留 ” 在较工业化前水平高出近 2 摄氏度的水平，也不清楚这是否可能引发其他一些进程，即使全球停止排放温室气体，这些进程也会推动气温进一步升高。





目前，全球平均气温较工业化前水平的上升幅度略高于 1 摄氏度，并且每 10 年上升 0.17 摄氏度。来自斯德哥尔摩环境恢复中心、哥本哈根大学、澳大利亚国立大学和波茨坦气候影响研究所的科学家说，如果跨过一个关键门槛，几个临界点很可能会导致突变。





此类进程包括永冻土解冻、海底甲烷水合物流失、陆地和海洋碳汇趋弱、北极夏季海冰消失，以及南极海冰和极地冰盖规模减少。





发表在美国《国家科学院学报》月刊上的这份报告的共同作者、斯德哥尔摩环境恢复中心负责人约翰 · 罗克斯特伦说： “ 这些临界要素可能会像多米诺骨牌那样。一旦一张牌被推倒，它就会推动地球倒向另一张牌。 ”





他说： “ 要阻止整排多米诺骨牌倒下可能非常困难，甚至是不可能的。如果 ‘ 温室地球 ’ 成为现实，地球上的地方将变得不适合居住。 ”





报告称，要想尽可能提高避免进入这种 “ 温室 ” 状态的可能性，我们要做的不仅是减少温室气体排放。





例如，我们需要改善森林、农业和土壤管理方式，保护生物多样性，并研发将二氧化碳从大气中去除并储存在地下的技术。





另据法新社 8 月 6 日报道，《国家科学院学报》月刊 8 月 6 日发表的一份研究报告显示，即使人类按照《巴黎协定》的规定，减少温室气体排放，地球自身也有可能扰乱人类的努力，转而进入持久的温室状态。





温室气体排放已经导致地球平均气温上升 1 摄氏度，提高了热浪、干旱或暴风雨的发生概率与强度。





科学家们描述了 “ 地球系统 ” 的 10 个不同方面，可能从目前的中性或有利状态变为有害状态，导致排入大气中的二氧化碳和甲烷超过人类所有活动的总排放量。





临界点与气温有关，一旦超过，这些气体的排放将是无法阻止的。





最近的研究显示，如果气温升高 3 摄氏度，亚马孙森林的面积将缩减 40% 。而未纳入考虑范畴的火灾将加速这一可能导致数十亿吨二氧化碳被释放到大气中的毁灭性进程。





南北极的浮冰反射了 80% 的光照。但是，随着浮冰融化，海洋会代替它吸收这些辐射中的 80% ，令气温加速升高。





北冰洋第一个没有浮冰的夏天将在本世纪中叶之前出现。在平均气温升高 2 摄氏度的世界里，这种情形每四年会出现一次。





科学家们一致认为，气温一旦超过临界值，西南极洲和格陵兰的冰盖将会融化。一旦冰盖融化，大量淡水将会注入海洋，结果将是毁灭性的，因为三分之二的特大城市及养活这些城市的人口的农田高出海平面不足 10 米。





西南极洲和格陵兰的冰盖融化会导致海平面上升 13 米。东南极洲的冰盖对气温升高的敏感程度比此前认为的要高，一旦融化会导致海平面上升 12 米。





报告作者认为，所有这些机制相互关联，其中一个可能引发另一个，接着是下一个。





报告作者之一、波茨坦气候影响研究所所长汉斯

·

约阿希姆

·

舍尔恩胡伯指出，

“

这一连串事情可能推动整个地球系统进入新的运转模式

”

。他此前认为，一旦地球温度升高

4

至

5

摄氏度，能存活的人数不超过

10

亿人。

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