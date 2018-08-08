美朝关系“一夜回到解放前”？

近日，西方媒体争相披露，根据一份新的联合国报告，朝鲜没有停止核计划。对于近来美朝关系而言，这样的消息无疑是泼了一盆冷水。 “ 特金会 ” 结束已将近两个月，但多个迹象显示美朝关系并没有按照人们所期望那样向积极方向发展，反而似乎在不断降温。





近来媒体普遍指出，美朝间依旧缺少互信。在平壤已经做出了善意的姿态，包括暂停核与导弹试验、拆除核工厂以及归还美军士兵遗骸等行为后，朝鲜一方指责美国没有拿出真正的诚意，迟迟不兑现对朝减轻制裁的承诺。而美国一方则表示，需要确认朝鲜完全弃核后才可减轻对其的制裁。





这一次，美欧媒体同时披露朝鲜并未实质地停止核计划的消息，来自联合国的这份报告的可信度究竟多高？如今，朝鲜的处境又如何？





中国现代国际关系研究院朝鲜半岛研究室助理研究员刘天聪在接受采访时表示，迄今仍未看到报告原文，尚无法判断其提供的证据是否客观真实。美方选择在这个时候公布这份报告，当然有鼓动舆论、对朝施压的考虑。





刘天聪认为，任何问题的解决都需要一个过程，无核化也不例外。 “ 冻结 ” 作为无核化的第一阶段，也需要逐步地、对等地进行。





刘天聪指出，美国方面至今未能在朝鲜关心的建立半岛和平机制、缓解国际制裁等问题上 “ 投桃报李 ” ，给予朝鲜相应的补偿。相反，美国要求朝鲜一步到位、 “ 必须完全弃核才能减轻制裁 ” 是不合理、也不切实际的，既没有考虑到朝鲜合理的安全与经济诉求，也没有考虑到无核化进程的长期性、复杂性。





有媒体注意到，在刚刚结束的新加坡东亚合作系列外长会议上，美朝再次针锋相对。就在 “ 朝鲜仍在进行核计划 ” 的报告被曝光之时，蓬佩奥在新加坡再度高调要求各国坚持对朝制裁。而美国财政部 3 日才刚刚宣布与朝鲜相关的新一轮制裁措施。针对美国的态度，朝鲜外务相李勇浩 4 日批驳称，美国正在重新采取 “ 远远背离其领导人本意的 ” 敌对手段，这是令人震惊的。外界担心，美朝关系会急转直下，甚至退回到对立的程度。





刘天聪对此指出，美朝关系和半岛局势没有看起来那么好，也没有看起来那么坏。一方面，美朝在无核化问题上的分歧巨大、难以弥合；另一方面，双方又在创造并维持对话和解气氛上各有需求。这对矛盾是一直存在的，哪一方面也压不过另一方面。





刘天聪强调，总体来看，半岛局势回到去年、前年的紧张对峙可能性很小，双方仍然都有维持对话气氛的需求，预计还是在龃龉中维持对话的基本态势。但半岛实现彻底无核化仍然任重道远，需要各方着眼长远、平心静气地将谈判持续下去。美朝双方均需保持耐心，在采取实质弃核举措和解除制裁、建立半岛和平机制上相向而行，避免单边主义，切勿急功近利，使来之不易的成果化为乌有。

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