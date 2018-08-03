美俄开打“终结者”之战 掀起AI领域军备竞赛

据俄罗斯《独立报》 8 月 1 日发表的题为《美国和俄罗斯准备进行 “ 终结者 ” 之战》，副题为《军备竞赛转入人工智能领域》的文章称，据美国《华尔街日报》报道，美国国防部正在与博思艾伦咨询公司合作起草有关大规模发展军用人工智能（ AI ）技术的合同。这份为期五年的研发合同总价 8.85 亿美元，所有资金将用于开发对无人机所拍视频进行自动分析的项目。目前五角大楼有数百名军人从事无人机所摄视频的分析工作，未来他们将被人工智能系统取代。





文章称，这个项目对于美国国防部来说虽然无关全局，但开支却很大。 9 亿美元相当于俄国防部在克拉斯诺达尔边疆区阿纳帕建设 “ 时代 ” 军事创新科技园的全部费用。官方文件称， “ 时代 ” 科技园将研究人工智能在军事方面的各种可能应用。俄国防部长绍伊古不久前说， “ 时代 ” 技术园将于 2018 年 9 月启用，园区基础设施包括新武器研发所需的科研教育机构、试验生产场所和测试靶场。





美国人也计划建造类似的机构。《防务新闻》周刊网站 4 月报道称，五角大楼将成立人工智能中心。中心将开展包括开发各种人工智能技术在内的近 600 个项目。当然，该中心的开支将会是俄罗斯 “ 时代 ” 科技园的 10 倍。作为发达工业国家，美国对高技术军事项目设定的开支比例（与俄罗斯）完全不同。例如，美国为制造大量使用人工智能技术的 F-35 战机投资了约 4000 亿美元。这几乎是俄罗斯军费预算的 7 倍。





文章评论称，目前尚不清楚美国的人工智能中心将在军事研发方面投入多少资金，也没有关于俄罗斯 “ 时代 ” 科技园及俄全国在军用人工智能方面的开支数据。但这种开支应该不会是小数目。俄总统普京去年 9 月曾表示，一个国家若能在人工智能方面领先，便能成为世界的主宰者。他说： “ 人工智能不仅是俄罗斯的未来，也是全人类的未来。它里面隐藏着巨大的机会和目前难以预测的威胁。 ”





俄国防部第一副部长鲁斯兰 · 察利科夫今年 3 月在爱国者公园举行的主题为 “ 人工智能：问题与解决办法 ” 的研讨会上表示： “ 军队的所有活动领域都将发展人工智能。我们首先在军用无人机和无人战车上使用了部分人工智能技术或智能控制系统。 ”

俄罗斯技术公司工业经理谢尔盖 · 阿布拉莫夫认为，目前俄陆军和海军所装备的可自动发现并摧毁目标的先进武器系统难以被称为人工智能武器，因为它们不具备自主学习能力，只能严格按照设计者编写的程序运行。他认为，目前的任务是让武器学会思考。这一目标或许将在 “ 时代 ” 科技园的靶场实现。





美国总统特朗普最亲近的顾问之一、国防部前副部长罗伯特 · 沃克对美国有线电视新闻网说，美国在发展人工智能时始终把人类操控放在首位。但与此同时，机器将获得 “ 依靠自身对世界与当前形势的认知和理解独立确定并选择各种行动方向以实现既定目标 ” 的能力。他说： “ 有人担心这种机器将成为 ‘ 终结者 ’ 。 ”

俄罗斯军事专家亚历山大

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奥夫奇尼科夫表示：

“

美国人已在阿富汗和伊拉克测试了自主消灭真实目标的无人战斗装备。但这在实战中可能导致非常恶劣的后果，如误杀平民和向自己人开火。

”

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