老鼠实验显示：实验药物可逆转与高脂饮食有关的脱发和皮肤损伤

在对老鼠进行的一系列实验中，美国约翰斯 · 霍普金斯大学的研究人员利用一种实验性化合物，成功地逆转了经以往研究证实与高脂肪、高胆固醇饮食有关的脱发、白发和皮肤炎症。





研究人员说，这种化合物能让肌体停止生成一种名为 “ 鞘糖脂 ” 的脂肪，这种脂肪是皮肤和其他细胞膜的主要成分。目前的研究表明，摄入高脂肪和高胆固醇饮食的老鼠更有可能出现以下症状：毛发由黑色变成灰色甚至白色，大量脱毛和皮肤发炎破损。然而，给这种动物喂食这种化合物，似乎可以逆转这些症状。





但约翰斯：霍普金斯大学的研究人员提醒说，在老鼠身上有效并不意味着在人类身上能产生同样的效果，而且目前尚无证据表明他们使用的这种化合物对人体安全。但他们说，这些发现揭示了用口服或外用药物治疗人类脱发和皮肤损伤的可能性。





约翰斯 · 霍普金斯大学医学院教授苏布罗约翰斯 · 霍普金斯大学医学院教授苏布罗托 · 查特吉说： “ 我们还需开展更深入的研究，但我们的发现说明，或许将来可以利用我们开发的药物来治疗银屑病以及糖尿病或整形手术导致的皮肤损伤。 ”





查特吉说：

“

我们的研究结果表明，西式饮食会导致老鼠脱毛、毛发变白和皮肤发炎，我们认为，高脂肪和高胆固醇饮食同样也会使人脱发和头发变白。

”

他说：

“

希望将来可以用这种方式帮助老年人更快、更有效地解决秃顶和白发问题，以及帮助伤口愈合。

”

Twitter

sgnypost





