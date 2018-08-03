伊万卡不想挺特朗普:父亲的政策让我经历“低谷”

美国 “ 第一千金 ” 伊万卡一直全力支持自己的父亲，但在 2 日接受采访时，伊万卡却就一些争议性问题和特朗普产生了分歧，她不仅称媒体并非 “ 人民公敌 ” ，反对父亲针对新闻界的攻击，还认为特朗普政府采取的移民 “ 骨肉分离 ” 强硬政策是自己在白宫任职期间经历的一个 “ 低谷 ” 。

综合美国《纽约时报》、《国会山报》等媒体报道，当地时间 2 日，伊万卡接受了新闻网站 Axios 的采访。当被问及是否和自己的父亲特朗普一样，认为媒体是 “ 人民公敌 ” 时，伊万卡的回答是 “ 不 ” 。这位第一千金提到，尽管在新闻中关于自己的报道并不完全准确，但在对于媒体的态度上，她仍然和特朗普的观点不同。

“ 我发现一些关于自己的报道并非完全准确，因此我对人们为何会有顾虑和抱怨这件事比较敏感，特别是当他们成为（媒体关注的）目标的时候，但我不认为媒体是人民公敌。 ”

对此，《纽约时报》指出，伊万卡也成为了迄今为止唯一一位公开表达自己与总统观点不同的高级政府官员。而在当天晚些时候，白宫新闻秘书桑德斯在被问及类似问题时，则坚称 “ 自己代表着总统的立场 ” 。





特朗普经常将美国的新闻界称作是 “ 人民公敌 ” ，将媒体描述为是在做 “ 假新闻 ” ，而他的批评往往集中在 CNN 、《纽约时报》、《华盛顿邮报》这样的大型媒体上。特朗普对媒体的攻击也引发了外界的关注， 2 日就有联合国言论自由报告员警告称，美国总统对于媒体的口头攻击可能增加记者遭受暴力袭击的风险。

除了就对媒体的看法和父亲 “ 唱反调 ” ，伊万卡还谈到了特朗普政府对移民采取的 “ 骨肉分离 ” 政策，直言这件事是她在白宫任职期间经历的 “ 低谷期 ” 。

“ 对我来说，这是一个低谷期。我对此深有感触，并且我非常强烈地反对家庭破碎和骨肉分离。移民议题是一个非常复杂的议题，非法移民更是如此， ” 伊万卡这样表示。

自

4

月初，美国政府为打击非法移民而强推

“

零容忍

”

政策，导致大批儿童与父母被强制分离，此举让特朗普遭到多方批评与抗议。有数据显示，自特朗普的

“

骨肉分离

”

移民政策实施以来，已有数千名来自移民家庭的儿童被美政府强行与父母分离，有些安置在收容所，有些则寄养在其他家庭中。

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