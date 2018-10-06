金砖之父：美经济全球比重骤减 美元霸权盛名难副

在美国经济表现强势，带动美元走强之际，包括印度、土耳其、印尼与阿根廷等多个新型市场国家年内纷纷陷入困境，货币及经济受到双重打击。

美国高盛公司前首席经济学家、有 “ 金砖之父 ” 之称的吉姆 · 奥尼尔（ Jim O‘ neill ） 10 月 4 日认为，美元如今在全球主导地位与其经济贡献根本不相符合。

美国占全球 GDP 比重下降

据美国消费者新闻与商业频道网站（ CNBC ）报道，在当地时间 10 月 4 日 CNBC 的一档电视节目中，奥尼尔不赞同美元在全球市场的主导地位，他对这一长期存在的 “ 经济惯例 ” （ economic convention ）感到失望。





他说： “ 我们生活在一个古怪的环境中，美元在全球金融中扮演的角色居然比美国经济本身还重要，真是可笑！ ”

奥尼尔质疑，近几十年，美国占全球 GDP 比例明显下降，美元却仍能 “ 呼风唤雨 ” 。

他说， “ 美国政策与美元在全球金融中的核心地位是个大问题，特别是考虑到比起二战结束时，过去 30 年美国经济占全球 GDP 的比重不到 20% ，然而美元似乎却扮演着戏剧性角色。 ”

据 CNBC 报道，事实上，美国目前在全球 GDP 中所占的份额远远低于二战结束时的 30% ，仅为 18% 。而在此期间，中国的份额却增长了 4 倍，达到全球 16% ，同时新兴市场国家则占了全球产出的 60% 。

为何美元能有如此角色？ CNBC 解释称，部分原因在于，自战后布雷顿森林体系建立以来，美国作为全球主要储蓄货币的地位一直占据着主导地位，全球有约 60% 的国家（ GDP 占全球 70% ）将美元作为其 “ 货币锚 ” （ anchor currency ）。而美国资产中尤其是美国国债，在各国中央银行外汇储备中的比例以及以美元计价的国际贸易，继续推升美元的这一主导地位。

美元走强，新兴市场遭重创

奥尼尔还指出，自去年春季美联储加息后，带来了美元走强，更进一步损害了新兴市场。

据 CNBC 报道，新兴市场国家已经背负着大量以美元计价的债务，美元走强意味着他们的偿债成本变得更高，负担更为沉重。

据报道，自 2008 年金融危机以来，新兴经济体非银行部门以美元计价的债务水平已经翻了一番。而对于那些如土耳其这样依赖外资的许多国家而言，奥尼尔认为： “ 如果强美元持续下去的话，很多国家势必将陷入困境。 ”





国际清算银行货币和经济部门主管博里奥（ Claudio Borio ）对此表示赞同。他在 8 月份曾称，因为随着风险偏好的逆转，流动性从新兴市场流入美国证券，美元进一步升值，加剧新兴市场的脆弱性。

CNBC 称，这些脆弱性包括更多地受到国际资本流动的影响，尤其是美元。此外，除了中国与印度等一些例外，新兴市场也往往是大宗商品出口国，商品价格通常与美元成反比，更加深了美元走强带来的伤害。

奥尼尔并不是唯一一个对美元感到 “ 厌倦 ” 的分析人士。据 CNBC 报道，欧洲国家最近也一直在与中国和俄罗斯讨论，提出在石油交易时使用替代货币，这样可以避免受到美国退出伊核协议后实施的次级制裁带来的伤害。

曾几何时都承认美元霸主地位的世界各大国，如今都在拒绝美元。彭博社 10 月 4 日文章称，美元正在失去自己在市场上的主导地位。

彭博社提到，欧盟委员会主席容克上月提到美元时，曾连用两个 “ 荒谬 ” 。 “ 欧洲一年的能源进口费用 …… 当中有 80% 是用美元付款，而我们只有 2% 的能源进口来自美国，实在荒谬。 ” 他还指出， “ 欧洲企业购买欧制飞机是用美元而非欧元付款，这更是荒谬！ ”

法国财政部长勒梅尔更是公开表示，希望拥有

“

完全独立于美国之外

”

的金融工具。

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