苹果弃高通芯片转用英特尔 背后通信八卦很精彩

最近，苹果和高通之间的口水战打得火热，英特尔也被卷了进来。苹果新发布的 iPhone XS 和 iPhone XS Max 毅然弃用了高通的基带芯片，转而全部采用英特尔的基带芯片。高通很不爽，指责苹果窃取其技术机密，用来帮助英特尔提高芯片性能。苹果和英特尔则矢口否认。

一时间，芯片圈也好，手机圈也好

这都成了最为火爆的新闻

一位 “ 华为老兵 ”

也借此机会为大家讲讲这里面的八卦





无线女皇和高通的诞生

故事要从二战期间一位美丽的女子说起，她叫海蒂 · 拉玛（ Hedy Lamarr ， 1914 年 11 月 9 日 -2000 年 1 月 19 日），出生于奥地利首都维也纳。她是个犹太人。





她 16 岁的时候在大学里学通信工程。不过因为实在太漂亮太豪放太叛逆，她很快进入了演艺圈， 18 岁时拍出了有史以来第一部女性全裸的电影《神魂颠倒 Ecstasy 》。

爆红之后，她嫁入了豪门。第一任丈夫曼德尔是奥地利军用设备制造商，客户正是二战时期的轴心国。故事的开头正如我们热爱的三级艳星叶玉卿一样，但越往后越出人意料。

所有人都当她是花瓶，毫无遮挡地讨论各种技术秘密。就这样，通信专业出身的她，在浅颦低笑中，默默地了解了纳粹使用的通信技术。传统的无线电，始终使用同一个频率，容易被干扰。海蒂富有远见地认识到，不断随意地改变无线电波频率，可以防止信号阻塞的发生，从而有效的防止敌方干扰和追踪。

纳粹对犹太人的迫害日益泛滥，海蒂决定逃离。 1937 年的一天，海蒂在晚宴中途以身体不适为由退席。她用迷药迷昏侍女，跳出窗户，乘当天的火车连夜逃到了巴黎，又辗转来到伦敦。

在这里，她遇到了米高梅电影公司的老板，签订了低价片约，来到了正在崛起的好莱坞，继续自己的演艺生涯。

尽管是名噪一时的 “ 艳星 ” ，海蒂始终还热爱着科技， “ 不改初心 ” ！她发明了 “ 可乐泡腾片 ” ，可以让二战中的战士们更容易喝到可乐。

她结识了音乐家乔治 · 安塞尔。最初，他们之间的谈话是关于 “ 丰胸 ” ，然后不知怎么的竟然又绕进了无线电通信领域。

海蒂和安塞尔借鉴同步演奏钢琴的原理实现了 “ 跳频技术 ” ，通过频率跳变来扩大通讯容量并对信息进行加密。 1942 年，海蒂和安塞尔拿到了美国专利局颁发的秘密通信系统的专利，编号为 2 ， 292 ， 387 。他们将这一专利赠送给了美国政府，希望能用于二战战场来阻击纳粹。





然而，该技术在二战之后的冷战时期才获得了应用（由霍夫曼公司商用）。

冷战后期，美军对外公开了很多军用技术，实现军民两用。晶体管的发展使得 “ 跳频 ” 技术的实现越发简单，频率同步方法也实现了从机械到电子的转化。 ” 军转民 “ 催生了一大批高科技公司，很多在西海岸。

1985 年，在圣地亚哥，成立了一家名不见经传的小公司高通公司（ Qualcomm ），名字是 Quality Communication 的缩写，最初整个公司只是一家比萨饼店楼上的一间办公室。

前麻省理工学院（ MIT ）教授艾文 · 雅各布（ Irwin Mark Jacobs ）等七个创始合伙人将在 “ 扩频技术 ” 上发展出的 CDMA （码分多址）技术成功用于商用蜂窝通信网络，并拥有主要的专利。后来号称有 1400 项相关专利。





右二维特比 Andrew Viterbi 被誉为 ”CDMA 之父 ” ，我们在 GSM 中也用到一种叫维特比译码的算法，据说与他也有关。

1994 年，全球第一个 CDMA 商用移动通信网络在中国香港和记电信运行，但效果不好，第一个通常都是小白鼠。 但 CDMA 从此发展起来，在韩国终于成功商用， 1996 年达到了 100 万用户。三星从此起步，进入了移动通信领域。有个说法是：高通发明了 CDMA ，却是韩国救了 CDMA 一命。 CDMA 进入移动通信领域并率先在亚洲商用，美籍华人李建业博士在这个过程之中功不可没。

初出茅庐的余承东在华为第一个注意到了这个技术。某日，他用别人的电话打给任正非，兴冲冲地说：老板啊老板，我发现了一个新技术，叫 CDMA ！ 第二天，总裁办将电话打了回来：昨天那个愣头青，到底是谁？

在高通 1987 年第一个 20 万美元合同中提供了有效帮助的雷鸣（时任劳拉公司技术总监），后来他担任了高通大中华区总裁，并终于将 CDMA 带入中国这个巨大的市场。雷鸣在 IT 时代周刊写过一篇文章《高通 CDMA 进入中国内幕》，讲述了 CDMA 入华的曲折，以及老雅各布的强硬。

雷鸣深知， CDMA 要进中国，就得配合中美关系及当时的中国入世（ WTO ）的谈判。如果不能利用这一机会，再好的 CDMA 技术也没用。因此便制订出 “IS-95 Now” 的战略推成熟且便宜的 IS-95 技术，而不是推技术尚未成熟尽管利润会更高的 1x 技术。为了这个统一战略，高通总部召开了一个 CDMA 在中国的 “ 誓师大会 ” ，大会口号就是 “IS-95 Now” 。

所以，华为赌 1x 技术而全盘皆输，中兴的 IS-95 则赚得盆满钵满。

老雅各布个性很强硬，其他创始人陆续退出。第三个儿子保罗 · 雅各布 Paul Jacob 继承了他的衣钵，人唤小雅各布。世纪之交的时候，我有幸在广州见过雅各布父子二人。不过今年保罗也下野了，据说与他不愿意股东会的提议将高通出售给博通（总部在新加坡）有关。这项交易已经被美国政府否决了。

CDMA 技术不仅可以用于保密通信，还可以扩大频谱的利用率，大大提高效率。所以 3G 的几个主流标准，无论 WCDMA 、 CDMA2000 、抑或是 TD-SCDMA 都是基于 CDMA 码分多址技术。

1 997 年，当以 CDMA 为基础的通信技术开始大规模走入大众生活时，科学界才想起了海蒂。美国电子前沿基金会授予了五十年前这项专利的第一申请人海蒂 · 拉玛 “ 电子国境基金 - 先锋奖 ” ，科学家尊称海蒂为 “CDMA 之母 ” 。那时她已经 83 岁高龄了，据说正在努力 “ 整容 ” 。

后来，海蒂的儿子安东尼 · 罗德（ Anthony Loder ）拍摄了一部纪录片《生为海蒂 · 拉玛 Calling Hedy Lamarr 》，以纪念她的母亲。

她的发明是 CDMA 技术的理论基础，在 2G 和 3G 上发扬光大， WIFI 以及 4G 中的 LTE 也是由此一脉相承。 GPS 全球卫星定位据说也与此理论相关。

高通完美地继承了她的衣钵，并发扬光大，成为最大的移动通信专利所有人。高通公司安东尼奥（ Antonio Franklin ）说过： “ 她有一个非常惊人的专利，人们通常都想不到电影明星有什么头脑，但她确实有。 ”

终其一生，她也没有在这项划时代的技术上获得过任何收益。

演艺圈的人，没有几个还记得她。通信圈里的人，却永志不忘。

智能手机的 AP 和 BP

智能手机芯片方案的核心是两块： AP 和 BP 。

AP 即 Application Processor （应用处理器），主要包括 CPU （中央处理器）和 GPU （图形处理器），最近还有什么神经网络，人工智能什么的。目前智能手机所有的 CPU 都是基于英国剑桥的 ARM 架构（一种精简指令系统），华为麒麟芯片中的 CPU 也是获得了 Arm 公司的授权来做的。我们听到的主频多少 Hz ，还有四核八核，都是指的这个。 Intel 挟 PC 上横扫天下的的 x86 架构（复杂指令系统 CISC ），推出了专攻移动市场的 CPU （凌动 Atom ），一度在上网本（ Netbook ）上风靡一时，但是最终不敌 ARM ，全军尽墨。

2017 年 4 月，孙正义的日本软银以 310 亿美元的代价，收购了 Arm 公司，并将其私有化。

BP 即 Baseband Processor （基带处理器），负责处理各种通信协议，如 GSM 、 3/4/5G 等。通俗来说，基带就是对 2G/3G/4G/5G 的各种通信协议的处理，实现了手机和基站之间的连接。当然，基带要配合 SIM 卡来使用。没有通信能力的手机，就是一个 MP4 。随着通信技术的演进和复杂程度的提升，设计基带处理器越来越难。基带处理能力的高低，直接决定着手机信号处理能力的强弱，上网速度就会体现出好坏，音质也会有好坏。

基带芯片是制高点，甚至决定着生死。 3G 到 4G 的转换过程当中， TI 、 Broadcom 、 Marvell 等芯片厂商因缺乏竞争力的基带芯片被手机市场所淘汰，而高通却凭借基带芯片坐上移动芯片市场的龙头宝座。

目前手机基带芯片市场的主要是高通、英特尔、三星、华为、联发科、展讯等。其中，高通在这一领域保持领先，特别是在 3G 时代，高通凭借其在 3G 领域强大的专利组合称霸天下。在 4G 和即将到来的 5G 时代，高通虽然不再是一家独大，但依然是非常强势。

下面是按金额计算的市场份额。但如果按数量计，展讯（紫光展锐）认为其基带发货量仅次于高通和联发科。





高通是如何 “ 收税 ” 的？

苹果为什么要反抗？

从 2G 的 CDMA 时代开始，高通一直奉行全流程的收费。基站要收，手机也要收，而且收费方式一直备受争议，但就是 “ 痴心不改 ” 。

高通的手机芯片很强，独特能力就是在基带处理上。原因也很好理解，因为高通始终大量投入对无线技术的研究，有很多前沿的研究成果，会率先使用在自己的芯片上，获得超前的技术优势。





高通的芯片在中国大量销售，华为也一直在用。据了解，高通并不是希望靠芯片赚多少钱，而是用来封锁新的对手进入这个领域。手机界里传说，高通的买基带（ BP ）送 CPU （就是 AP ）的营销策略，成为了行业霸主。

近年，高通和大唐成立了合资公司开发低端芯片，这让紫光赵伟国一度很紧张。

高通最大的客户和市场在中国。 2015 年，因为达到了 “ 支配 “ 地位而造成 “ 垄断 ” ，被罚了 60.88 亿人民币。之前，高通在欧盟、韩国等地均被罚。

高通的地位并没有因此而被动摇。有人说， PC 时代的霸主是英特尔，那么，智能手机时代的霸主，就是高通。

苹果的手机卖得最贵，交授权费也最多。宇宙第一的苹果对高通按整机价格收费的方式积怨已久。库克多次表示，智能手机的功能越来越丰富，通信仅仅是其中之一，高通的技术专利只和基带处理器有关，专利费应该根据基带处理器的供货价格，而不是按智能手机的整机售价来收。于是在 2017 年，忍无可忍的苹果发起了对高通的诉讼！

苹果手机中一直使用的是自己设计的基于 ARM 的应用处理器（ AP ），但所用的基带芯片（ BP ）从来都是外购的。

英特尔有自己的基带，不过在 2006 年卖给了 Marvell ，完美错过了为苹果的 iPhone 供货。为了弥补失误， 2010 年耗资 14 亿美元收购了德国芯片巨头英飞凌无线解决方案部，因为苹果 iPhone 早期用的就是英飞凌（ infineon ）的基带 。但 2012 年开始，苹果还是选择了性能更具有优势的高通基带处理器。

从 Verizon 版 iPhone 4 后， iPhone 产品线的基带从 Intel （源自英飞凌）悉数换成了高通，如果 4 （使用高通的 MDM6610 ）、果 5 （使用高通的 MDM9615 ）和果 6 （使用高通的 MDM9625 ）。

苹果突飞猛进。高通不仅收专利授权费，还从卖给苹果的基带芯片中，赚得满面油光。

然而，随着苹果的日益壮大，对高通的不满也越来越大了，于是有了新动作。

2016 年发布的苹果 iPhone7 中，一部分手机使用高通的基带 X12 ，网速可以达到 600Mbps ，另外一部分使用了来自 Intel 的基带 XMM 3360 ，网速最高只有 450Mbp 。为了平衡两者的关系，苹果对它们进行了性能限制，以至于两者能够在性能上保持一致。

2017 年苹果 8 一样地采用了两种基带，英特尔基带 XMM 7480 和高通的 MDM9655 基带（支持 X16 LTE ，性能也有差异，苹果也采用了同样的平衡策略。

2018 年，苹果新发布的 iPhone XS 和 iPhone XS Max 有了戏剧性的变化，毅然全部弃用高通的基带单元，转而全部采用英特尔的基带。





诺伊斯还邀请乔布斯乘坐他的 “ 海蜂 ” 水上飞机出去散心。有次，水上飞机准备在湖面上降落，但是却不小心锁住了飞机轮胎。诺伊斯不得不在跑道上降落时，飞机几乎翻了过来，两人幸免于难。

1996 年，乔布斯走出难关。苹果公司收购了他创立的 NeXT 公司。乔布斯在苹果总部 250 名员工的欢呼声中，回到了苹果。

1998 年推出的 iMAC 采用的是 Power Mac G3 处理器。这个系列的 CPU 是 IBM 、 Motorola 等几家大公司联合为苹果电脑设计制造的，在图形图像处理方面相比同时代的 Intel CPU 要快，有独特优势，所以苹果电脑在人们心中一向是图形图像专业应用的代名词。

极具个性的乔布斯有次对摩托罗拉的高尔文说：摩托罗拉的芯片烂透了！高尔文是摩托罗拉创始人的后裔，当即反驳。乔布斯挂了电话后，开始暗中计划抛弃摩托罗拉 /IBM 的 PowerPC 芯片，拥抱 Intel 。这个过程并不容易，意味着整个操作系统要重写。六个月的期限内，苹果最终完成了芯片切换。 2005 年， “ 苹果和英特尔，终于走到了一起 ” ，苹果开始使用 Intel 的处理器（ X86 ），并在 PC 上一直沿用至今。





对于智能终端的高速发展， Intel 不能不动心，于是做了一款专注于移动设备的凌动 CPU （ Atom ，原子的意思）。 2008 年上网本（ Netbook ）有了瞬间的辉煌。我也为之心动，专门去了一趟香港的花园街，在喧嚷无比的电子市场里，买了一台 ACER 的上网本，开机用了两次，就束之高阁了！

英特尔的 Atom 的衰落，是从苹果 iPhone 的决策开始的。

2007 年，苹果公司在首款 iPhone 上，获得了剑桥的 ARM 公司的构架授权。 ARM 是基于精简指令（ RISC ），相比 Intel 的复杂指令（ CISC ），更加简单，功耗也更低。苹果还收购了一家 CPU 设计公司 P.A.Semi ，定制了一款系统芯片 ——A4 ，由三星的晶圆厂为其代工制造。不过，现在苹果 “ 芯 ” 的晶圆代工已经使用技术更加先进的台积电了，台积电和三星争夺苹果订单的过程，又是一个精彩的故事。

苹果从此开始了自研 AP （应用处理器） A 系列之路。苹果自己做 “ 芯 ” 的时代，从此启航。

这个过程之中，苹果也曾向英特尔伸出过橄榄枝。乔布斯拿了一个花花绿绿的 iPhone 的 PPT ，让英特尔为其开发基于 ARM 架构的 CPU 。当时的英特尔 CEO 欧德宁认为这个 PPT 手机难以大量生产，加上芯片设计和生产投入巨大，于是回绝了这个送上门来的生意。结果 iPhone 的销售量有欧德宁预测的至少 100 倍那么多！

情难了，《乔布斯传》中写道，在后来 iPAD 平板电脑的 CPU 选型上，乔布斯还曾一度支持英特尔，但是管理层以辞职相威胁，最终乔布斯妥协。

但是苹果的基带，也就是处理移动通信协议的芯片，一直都是外购的。

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