俄印签署S400地空导弹军售协议：54亿美元卖5套

据外媒报道，当地时间 5 日，印度和俄罗斯在新德里举行的年度双边会议上签署了价值 54 亿美元的 S-400“ 凯旋 ” （ Triumf ）地空导弹系统协议。





俄罗斯卫星通讯社援引印度媒体的报道称，五套先进的 S-400“ 凯旋 ” 地空导弹系统将于 2020 年 10 月开始交付。尽管美国对印度从俄购买 S-400 防空系统等武器的计划感到担忧，且不排除因此对印度实施制裁，但俄印双方仍然签署了该协议。

7 月中旬，印度国防部长曾表示，印俄双方就 S-400 交付的相关谈判已进入最后阶段。 9 月 27 日，印度媒体援引政府消息人士的话表示，在俄罗斯总统普京 10 月初访问印度之前，由印度总理莫迪担任主席的内阁安全委员会批准了这项重大收购。

S-400“ 凯旋 ” 地空导弹系统是俄罗斯最新的远程防空导弹系统，能够在 400 公里的极远距离内摧毁空中目标，可以探测、跟踪和摧毁敌方战略轰炸机、隐形战斗机、侦察机、导弹和无人机等，也可用于打击地面目标。

俄罗斯和印度是军事技术合作领域的最大合作伙伴。印度陆海空三军

70%

以上的武器和技术装备都是俄制和苏制的。俄罗斯每年销售给印度数十亿美元的武器和军事技术装备。

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