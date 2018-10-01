自由派政要呼吁彻底改造欧洲：不做“新一代梦游者”

法媒称，欧洲各国的知名自由派政界人士 27 日发出号召，呼吁 “ 彻底改造 ” 欧洲。他们警告，日益高涨的民族主义情绪威胁着二战以来的数十年和平。





据法新社 9 月 27 日报道， 8 位领导人在英国《卫报》、法国《解放报》和西班牙每日新闻网站上发表专栏文章称： “ 我们拒绝成为新一代梦游者。 ”





报道指出，在定于明年 5 月举行的欧洲议会选举前，他们暗示需要重组布鲁塞尔的政党联盟，称 “ 如果现有的党派结构成为障碍，我们决心超越 ” 。





文章称， “ 我们必须立刻行动起来，否则欧洲计划将停滞不前 ” 。文章警告，在一战结束一个世纪后， “ 我们这个大陆再次面临分裂和停滞 ” 。





文章称： “ 更糟糕的是，它可能会被民族主义和民粹主义势力扼杀 —— 对他们而言，欧盟代表了一种必须被消灭的历史反常现象。 ”





报道称，这封信的签署者包括法国总统马克龙所属政党的领导人克里斯托夫 · 卡斯塔内、意大利前总理马泰奥 · 伦齐和西班牙中右翼政党公民党领导人阿尔韦特 · 里韦拉。





报道还称，马耳他总理约瑟夫 · 穆斯卡特、欧洲自由民主联盟党团的领导人居伊 · 费尔霍夫施塔特、比利时政界人士奥利维耶 · 沙泰尔、罗马尼亚前总理达奇安 · 乔洛什和荷兰六六民主党领导人亚历山大 · 佩希托尔德也在信上署名。





他们敦促欧洲大陆团结起来， “ 彻底改造欧洲，最终满足其公民的期望 ” 。





报道称，这篇专栏文章呼吁具体解决欧洲面临的诸多问题，包括在如何应对来自地中海对岸的移民潮这一问题上存在的严重分歧。





报道称，文章还指责意大利内政部长马泰奥 · 萨尔维尼和法国的玛丽娜 · 勒庞等极右翼政界人士 “ 除了把所有的恶都归咎于欧盟外 ” 什么也不做。





报道还称，在欧洲议会选举前，马克龙等支持欧洲各国进行更密切合作的自由主义中间派与匈牙利总理欧尔班

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维克托等民族主义者之间的舌战愈演愈烈。

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