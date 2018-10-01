机构预测亚洲明年经济增速创18年新低

英媒称，根据亚洲新兴地区 90 家银行、资产管理公司、咨询公司和评级机构的一项联合预测，明年亚洲新兴地区经济增速将降至 2001 年以来的最低水平。





英国《金融时报》网站 9 月 27 日报道，鉴于亚洲新兴地区占全球经济产出的比重不断增加，而且该地区过去甚至在世界其他地区苦苦挣扎时也能够维持全球经济增长（就像在全球金融危机期间一样），亚洲新兴地区经济此次减速将在更大范围内产生影响。此次减速被认为只是一个长期下行趋势的开端。





报道称，西班牙 “ 聚焦经济 ” 公司整理的预测显示， 2019 年亚洲新兴地区 19 个大型经济体的经济将扩张 5.8% 。虽然这很可能会超过世界其他地区的增速，但却意味着与今年 6% 的预计增速相比，明年的增速将放缓，创 2001 年以来的最低水平。当年由于科技泡沫破裂，亚洲新兴地区经济增速下跌至 5% 。





报道称，如果上述联合预测正确，那么此次减速将持续至 2022 年，届时亚洲新兴地区经济增速将为 5.3% 。





报道称，这些预测数据明显比国际货币基金组织（ IMF ）的预测悲观得多。 IMF 今年 4 月称，预计亚洲新兴和发展中地区（涉及 30 个国家和地区，包括许多小国）经济今年将扩张 6.5% ，并将在 2020 年前维持这一增速或出现更高增速，随后在 2022 年放缓至 6.3% 。





报道称， “ 聚焦经济 ” 公司首席经济学家里卡德 · 托尔内说，该地区增速 “ 未来数年将不可避免地放缓 ” 。





报道称，凯投国际宏观经济咨询公司高级亚洲经济学家加雷思 · 莱瑟指出： “ 七八月份，中国对美国的出口增速快于第二季度。韩国和中国台湾地区对中国大陆的出口也保持良好水平。 ”

不过，上述两位经济学家均指出，这种韧性可能是企业试图在关税覆盖范围扩大之前 “ 抢先 ” 完成交易所致。





托尔内还指出，由于新兴亚洲地区货币对美元汇率普遍贬值，背负高额美元债务的国家面临越来越大的压力，而印度、孟加拉国、斯里兰卡和巴基斯坦等国还存在经常项目赤字和预算赤字双重赤字。





报道称，上述联合预测显示，中国经济增速明年将放缓 0.3 个百分点至 6.3% ，随后每年将以同样步伐减速，直到 2022 年。





托尔内说： “ 中国政府已经开始向更可持续的经济模式逐步转型，新模式将基于服务业和国内消费，这也会造成经济增速放缓。 ”





报道称，不过，由于中国大陆经济放缓、利率上升以及港元对地区货币升值，预计香港的经济表现将更为糟糕，明年其增速将从今年的 3.6% 降至 2.7% 。





相比之下，预计明年印度经济增速将略微加快，升至 7.5% ，并在随后几年维持在这一水平附近。





托尔内说：

“

惊喜可能来自南亚，那里仍有诸多未发掘的潜力。但是，经济改革的进展缓慢、小于东亚其他国家的资本缓冲以及基础设施的落后等因素，仍会阻碍该地区经济迅速好转。

”

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