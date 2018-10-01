火星地下或曾存在生命

法媒称，美国国家航空航天局（NASA）的科研人员现在可以看到100多天前在火星尘暴中失联的太阳能探测器——但这一“高龄”机器人没有显示出任何活动迹象。
据法新社9月25日报道，NASA于9月25日宣布，借助火星勘测轨道飞行器搭载的高分辨率相机，在火星毅力谷发现“机遇”号火星探测器，它位于一个巨型陨坑边缘。
“机遇”号下行进入毅力谷时正逢最早于5月30日被监测到的一场尘暴横扫该地区。在NASA的图像中，“机遇”号看上去就像一个白色小圆点。
报道称，已运行15年的“机遇”号最后一次传来信号是在6月10日，它随着尘暴遮住太阳、黑暗笼罩火星而进入“休眠”状态。
NASA喷气推进实验室在一份声明中说：“NASA仍未收到来自‘机遇’号的信号，但至少我们可以再次看到它了。”
“机遇”号与其姊妹探测器“勇气”号是一组无人自动探测器，由NASA设计，目的是环游火星表面并将其环境数据传回地球。“机遇”号和“勇气”号2004年降落在火星上，根据原计划，它们将跨越1000米，任务将持续90天。
“勇气”号执行任务的时间是原计划的20倍。它于2009年陷入软泥中，2011年其任务正式宣告结束。“机遇”号的运行时间是原计划的60倍，它行进了45公里，发现了火星上有水的证据以及或许适合微生物生存的环境。
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