火星地下或曾存在生命

法媒称，美国国家航空航天局（ NASA ）的科研人员现在可以看到 100 多天前在火星尘暴中失联的太阳能探测器 —— 但这一 “ 高龄 ” 机器人没有显示出任何活动迹象。





据法新社 9 月 25 日报道， NASA 于 9 月 25 日宣布，借助火星勘测轨道飞行器搭载的高分辨率相机，在火星毅力谷发现 “ 机遇 ” 号火星探测器，它位于一个巨型陨坑边缘。





“ 机遇 ” 号下行进入毅力谷时正逢最早于 5 月 30 日被监测到的一场尘暴横扫该地区。在 NASA 的图像中， “ 机遇 ” 号看上去就像一个白色小圆点。





报道称，已运行 15 年的 “ 机遇 ” 号最后一次传来信号是在 6 月 10 日，它随着尘暴遮住太阳、黑暗笼罩火星而进入 “ 休眠 ” 状态。





NASA 喷气推进实验室在一份声明中说： “NASA 仍未收到来自 ‘ 机遇 ’ 号的信号，但至少我们可以再次看到它了。 ”





“ 机遇 ” 号与其姊妹探测器 “ 勇气 ” 号是一组无人自动探测器，由 NASA 设计，目的是环游火星表面并将其环境数据传回地球。 “ 机遇 ” 号和 “ 勇气 ” 号 2004 年降落在火星上，根据原计划，它们将跨越 1000 米，任务将持续 90 天。





“ 勇气 ” 号执行任务的时间是原计划的 20 倍。它于 2009 年陷入软泥中， 2011 年其任务正式宣告结束。 “ 机遇 ” 号的运行时间是原计划的 60 倍，它行进了 45 公里，发现了火星上有水的证据以及或许适合微生物生存的环境。





NASA

上月说，该机构将一直尝试重启

“

机遇

”

号，在

10

月中旬前都不会放弃，但

“

机遇

”

号的粉丝们说这段时间太短了。

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