    • 2018年10月1日

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    火星地下或曾存在生命

    星期一, 十月 01, 2018

    法媒称，美国国家航空航天局（NASA）的科研人员现在可以看到100多天前在火星尘暴中失联的太阳能探测器——但这一高龄机器人没有显示出任何活动迹象。

    据法新社925日报道，NASA925日宣布，借助火星勘测轨道飞行器搭载的高分辨率相机，在火星毅力谷发现机遇号火星探测器，它位于一个巨型陨坑边缘。

    机遇号下行进入毅力谷时正逢最早于530日被监测到的一场尘暴横扫该地区。在NASA的图像中，机遇号看上去就像一个白色小圆点。

    报道称，已运行15年的机遇号最后一次传来信号是在610日，它随着尘暴遮住太阳、黑暗笼罩火星而进入休眠状态。

    NASA喷气推进实验室在一份声明中说：“NASA仍未收到来自机遇号的信号，但至少我们可以再次看到它了。

    机遇号与其姊妹探测器勇气号是一组无人自动探测器，由NASA设计，目的是环游火星表面并将其环境数据传回地球。机遇号和勇气2004年降落在火星上，根据原计划，它们将跨越1000米，任务将持续90天。

    勇气号执行任务的时间是原计划的20倍。它于2009年陷入软泥中，2011年其任务正式宣告结束。机遇号的运行时间是原计划的60倍，它行进了45公里，发现了火星上有水的证据以及或许适合微生物生存的环境。

    NASA上月说，该机构将一直尝试重启机遇号，在10月中旬前都不会放弃，但机遇号的粉丝们说这段时间太短了。

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