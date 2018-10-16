文在寅表示朝鲜弃核态度“认真” 国际社会应给予奖赏

外媒称，韩国总统文在寅在接受一家法国媒体采访时说，朝鲜最高领导人金正恩为人真诚，在弃核问题上是认真的，国际社会应给予他奖赏。





据路透社 10 月 14 日报道，金正恩与美国总统特朗普今年 6 月在新加坡举行历史性会晤，讨论了无核化问题。但双方未就细节达成共识。





文在寅在接受法国《费加罗报》采访时说： “ 今年，我与金正恩深入交谈了数小时。这几次会晤让我相信，他已经作出了放弃核武器的战略决定。 ”





报道称，平壤今年虽停止核与导弹试验，但并未兑现允许国际核查人员赴 5 月废弃的丰溪里核试验场核查的承诺，这引发对弃核举动可能反转的批评。





文在寅说，金正恩 “ 真诚、冷静、彬彬有礼 ” ，并且 “ 对国际社会一直以来的不信任感到失望 ” 。

文在寅说： “ 我们应该让金正恩相信，弃核是正确的决定，我们应当与之一同实现持久、稳定和平的愿望。 ”





报道称，华盛顿希望，在满足朝鲜的要求和解除国际制裁前，该国应拿出切实行动，如公开全部核与导弹设施。





文在寅说： “ 宣布朝鲜战争结束将是建立和平政权的开始。 ” 他还呼吁美国 “ 采取相应的可靠措施，保证该政权的安全 ” 。





他说： “ 随着无核化的进展，我们今后还可以讨论解除制裁。 ”





另据韩联社 10 月 14 日报道，正在法国访问的韩国总统文在寅 14 日接受法国《费加罗报》采访时表示，朝鲜因国际社会的制裁而面临经济困难，若违反无核化协议，则无法承受来自国际社会的报复。





文在寅指出，金正恩已作出以弃核换取体制安全保障的战略决定。





此外据俄罗斯卫星通讯社 10 月 15 日援引日本《读卖新闻》消息报道称，据匿名消息人士透露，朝鲜领导人金正恩拒绝向美国国务卿蓬佩奥提供核设施清单，以供在签署朝鲜战争正式终战宣言前进行检查。





该报写道，针对蓬佩奥关于至少提供部分核设施清单的请求，金正恩似乎回答说： “ 在缺乏信任关系的条件下，即使提供了清单，美方也可能依旧不相信。 ”





《读卖新闻》援引金正恩的话称： “ 为实现无核化，首先要建立美朝之间的信任。 ”





又据韩联社 10 月 15 日报道，韩朝 15 日举行高级别会谈，宣布将于 11 月末或 12 月初举行铁路、公路对接和现代化项目开工仪式，为此将于 10 月下旬和 11 月初分别对东海岸和西海岸铁路进行实地考察。





报道称，韩朝决定尽早举行将军级会谈，根据双方军事领域协议，讨论结束非军事区军事对峙状态及成立军事联委会等事宜。





韩朝还决定包括

2020

东京奥运会在内，积极共同参与国际体育赛事，

10

月末举行韩朝体育会谈，讨论共同申办

2032

夏季奥运会事宜。

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