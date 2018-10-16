不针对任何国家！中马泰将在马六甲联合军演

香港《南华早报》网站 10 月 15 日刊载题为《中国海军将与泰国和马来西亚在马六甲海峡演习》的文章称，中国将与马来西亚和泰国一道在马六甲海峡举行海军演习。





文章称，中国将派遣两艘驱护舰、两架舰载直升机、 3 架伊尔 -76 运输机和共计 692 名官兵，参加这场为期 9 天的 “ 和平友谊 -2018” 中马泰联合军事演习。





文章称，此次演习将于 20 日在马来西亚波德申县和巴生港附近海域拉开帷幕。





文章援引中国国防部的话说，此次演习旨在进一步展现中马泰三国军队维护南海地区和平稳定的共同意愿，进一步巩固相互间务实交流与合作，增强共同应对各种安全威胁的能力。

文章称，中国国防部称： “ 演习不针对其他国家。 ”





文章称，这是中国第二次在马六甲海峡参加演习，该海峡连接着印度洋和太平洋，是世界上最重要的航道之一。





文章援引军事及外交观察人士的话说，此次三边演习是展示东盟国家和中国在防务和安全问题上可以开展合作的一种方式，尤其是在不那么敏感的地区开展合作。





文章称，新加坡南洋理工大学海上安全问题专家高瑞连说： “ 对马来西亚和泰国来说，这是展示与中国建立信任的一种方式，也表明它们在南海的大国对抗中不选边站队。 ”





文章称，他说： “ 它们的意图是展示与任何有意愿的国家共同促进地区和平稳定的决心。 ”

文章称，还有学者认为，此次演习可以帮助中国提升与东盟国家的合作。

Twitter

sgnypost





