韩破获史上最大毒品走私 台竹联帮及日本3大黑道组织或涉案

台媒称，韩国治安当局查获韩国最大宗安非他命（毒品）走私案，逮捕包括 3 名台湾嫌犯在内的国际贩毒组织成员 8 名，查扣市价约 3700亿韩元 的安非他命，目前透过国际刑警组织通缉另 4 名嫌犯。





据台湾 “ 中央社 ”15 日报道，相关人士透露，这件毒品走私案是由韩国首尔地方警察厅广域搜查队、国家情报院（国际犯罪情报中心）及关税厅（首尔海关），加上台湾地区刑事警察局驻韩警察联络官共同缉获，目前正积极扩大追查。





另据台湾联合新闻网 15 日报道，台湾地区警方与韩国警方合作，破获韩国史上最大安非他命走私案，逮捕 8 名嫌犯，含 3 名台湾人士，查扣 90 公斤安非他命，正在追查毒品来源及共犯。

报道称，今年 8 月 8 日，台湾张姓男子（ 25 岁）在韩国首尔某咖啡店，交付毒品样本洽谈后续交易，韩国警方掌握情报，将相片提供台湾地区在韩联络官，请求台湾协查，查出身份后实施境管。





报道称，同月 26 日，张姓男子在仁川机场欲搭机离境被捕，警方突破心防，得知他将大批毒品藏放首尔某饭店，当天傍晚带他前去搜查，从房间搜出放在行李箱的 90 公斤安非他命，其台湾共犯沈姓（ 25 岁）、曾姓（ 30 岁）男子各自在首尔的租屋处落网。





报道称， 3 名台湾嫌犯均无前科，涉嫌协助贩毒集团收货集散；张姓男子供称，在东区某酒店从事停车工作，因经济状况不佳，通过客人的朋友介绍工作，今年 7 月至韩国等候指令，被逮时只拿到生活费。





又据台湾 ettoday 新闻云网站报道，韩国首尔地方警察厅广域搜查队 15 日宣布，查获一起安非他命走私案，共 6 名国际贩毒组织成员遭到逮捕，其中包括 1 名 25 岁及 2 名 27 岁台湾嫌犯，且有台湾 “ 竹联帮 ” 涉入。





报道称，韩国警方此次逮捕的嫌犯含 3 名台湾人、 2 名日本人及 1 名韩国人，其中一名 25 岁张姓嫌犯 7 月 6 日由泰国曼谷港出发，将 112 公斤密封的安非他命藏在机器中，成功自釜山港入境韩国。 112 公斤安非他命可供 370 万人次吸食，市价超过 3700 亿韩元。





报道称，这起走私案由首尔地方警察厅广域搜查队、国家情报院及关税厅，以及台湾地区刑事警察局驻韩警察联络官共同侦办，目前正积极扩大追查。韩国警方推测，此案应有台湾

“

竹联帮

”

成员，以及日本三大黑道组织成员涉入。

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