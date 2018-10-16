    • 2018年10月16日

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    韩破获史上最大毒品走私 台竹联帮及日本3大黑道组织或涉案

    星期二, 十月 16, 2018

    台媒称，韩国治安当局查获韩国最大宗安非他命（毒品）走私案，逮捕包括3名台湾嫌犯在内的国际贩毒组织成员8名，查扣市价约3700亿韩元的安非他命，目前透过国际刑警组织通缉另4名嫌犯。

    据台湾中央社”15日报道，相关人士透露，这件毒品走私案是由韩国首尔地方警察厅广域搜查队、国家情报院（国际犯罪情报中心）及关税厅（首尔海关），加上台湾地区刑事警察局驻韩警察联络官共同缉获，目前正积极扩大追查。

    另据台湾联合新闻网15日报道，台湾地区警方与韩国警方合作，破获韩国史上最大安非他命走私案，逮捕8名嫌犯，含3名台湾人士，查扣90公斤安非他命，正在追查毒品来源及共犯。
    报道称，今年88日，台湾张姓男子（25岁）在韩国首尔某咖啡店，交付毒品样本洽谈后续交易，韩国警方掌握情报，将相片提供台湾地区在韩联络官，请求台湾协查，查出身份后实施境管。

    报道称，同月26日，张姓男子在仁川机场欲搭机离境被捕，警方突破心防，得知他将大批毒品藏放首尔某饭店，当天傍晚带他前去搜查，从房间搜出放在行李箱的90公斤安非他命，其台湾共犯沈姓（25岁）、曾姓（30岁）男子各自在首尔的租屋处落网。

    报道称，3名台湾嫌犯均无前科，涉嫌协助贩毒集团收货集散；张姓男子供称，在东区某酒店从事停车工作，因经济状况不佳，通过客人的朋友介绍工作，今年7月至韩国等候指令，被逮时只拿到生活费。

    又据台湾ettoday新闻云网站报道，韩国首尔地方警察厅广域搜查队15日宣布，查获一起安非他命走私案，共6名国际贩毒组织成员遭到逮捕，其中包括125岁及227岁台湾嫌犯，且有台湾竹联帮涉入。

    报道称，韩国警方此次逮捕的嫌犯含3名台湾人、2名日本人及1名韩国人，其中一名25岁张姓嫌犯76日由泰国曼谷港出发，将112公斤密封的安非他命藏在机器中，成功自釜山港入境韩国。112公斤安非他命可供370万人次吸食，市价超过3700亿韩元。

    报道称，这起走私案由首尔地方警察厅广域搜查队、国家情报院及关税厅，以及台湾地区刑事警察局驻韩警察联络官共同侦办，目前正积极扩大追查。韩国警方推测，此案应有台湾竹联帮成员，以及日本三大黑道组织成员涉入。

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