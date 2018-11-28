印尼一客机载2吨榴莲 乘客集体抗议引发冲突

榴莲被誉为“水果之王”，具有很高的营养价值，有人认为榴莲十分美味，也有人难以忍受它的刺鼻气味，认为它奇臭无比。近日，印尼一架客机因携带大量榴莲引发乘客不满，导致航班延误。
据BBC报道，当地时间周一（5日），印尼苏拉维加亚（Sriwijaya）航空公司一架从明古鲁飞往雅加达的客机上携带了2吨的榴莲，乘客们登机后难忍刺鼻的气味，纷纷向乘务人员表示抗议，要求卸载机上的榴莲，有人甚至因此与乘务人员发生了肢体冲突。
一名机上乘客在脸书上介绍了事件的经过，他说：“我一走进机舱，就闻到了榴莲的气味。我向空姐投诉，但被要求填写一份投诉表。”乘务员还向他保证，飞机一升空，气味就会消失。
这位名叫阿米尔（Amir Zidane）的乘客对乘务员的回应表示不满，他召集了其他乘客，大家纷纷表示不愿忍受难闻的气味，拒绝起飞。
在乘客们的强烈要求下，航空公司最终妥协，工作人员将机上的一袋袋榴莲从货舱卸下，航班在延误了一个小时后起飞。
在一些国家是禁止携带榴莲搭乘公共交通工具的。不过苏拉维加亚航空公司事后坚称，航空公司有权在货物中携带榴莲。该公司高级通信经理雷特里·玛雅（Retri Maya）在一份声明中表示，“在飞机上携带榴莲并不违法，只要榴莲按照飞行规则正确打包，装在货舱就行。许多航空公司都这么做”。
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