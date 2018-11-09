英国首例机器人心瓣手术：机器暴走 病人不治身亡

英国在2015年2月进行了该国首例机器人心瓣修复手术，结果现场大乱：
机器人把病人的心脏“放错位置”，还戳穿大动脉；机械臂“乱动”打到医生的手；医生之间的交流全靠“吼”，因为机器人主机发出的声音过于嘈杂……
结果，这位病人在手术不久后就去世了。
据《每日邮报》、《每日电讯报》消息，自本月5日起，这场手术的主刀医师和其助手被英国纽卡斯尔市政府传唤，展开为期5天的听证调查。而从医生口中还原出的当时场景来看，机器人“暴走”的背后，可能还有人为因素。
“还没学会走路，就想着要跑步”
主刀医师纳伊尔（Sukumaran Nair）表示，自己曾错过两次机器人手术培训课程，其中一次是因为自己还有另一台手术太忙，抽不了身。“准备不足，我就像是还没学会走路，就想着要跑步一样。”
而当天是他本人第一次使用该型号的机器人进行心瓣手术。这台手术在当时，也是英国国内首台机器人心瓣修复手术。
当天的手术中，医生间的交流原本是通过话筒进行，但由于机器人主机发出“刺耳”的声音，很难进行沟通。当时他发现机器人把病人的心脏“放错位置”后，必须向其助手佩莱（Thasee Pillay）大叫才行。
他随后还看到机械臂“乱碰”助理医生的手，当场又一次大叫。
结果，机器人把病人的大动脉戳破，血溅到机器人的摄像头上，导致这台机器“失明”。这时，纳伊尔准备向在场的2位医用机器人专家（往往会在手术室内监控机器人的情况）求助。但他一抬头，发现两人“不见了”。
随后调查发现，这两人当时已经离开手术室，称“不想打扰医生工作”。纳伊尔最初觉得“他们可能是去喝咖啡休息了”，但其实两人已经回家。
医生不得不关掉机器，开始亲手操刀修复病人的动脉。但当时病人的心跳已经“相当微弱”。手术结束后不到1周，病人就在医院去世。
纳伊尔说，从那次事件以后自己主刀的手术再也没有使用过机器人。
本次听证调查预计在当地时间9日结束。
手术机器人存在一定的风险。美国食品药品监管局2015年数据显示，自2000年至2013年间，在机器人手术中致死的患者已达144人。究其原因，包括“机器人短路走火”、“零件掉入人体体内”等。
“达芬奇”目前已经发展到第四代，最早在2000年获美国食品药品监管局的认可。截至2018年10月，全球已有4000多台“达芬奇”手术系统在临床使用，有超过500万的患者受益于这一技术。2012年，英国的医生首次使用“达芬奇”完成了一台心脏修复手术。今年10月，伦敦一家医院还用“达芬奇”进行了一场8小时的直肠癌手术。《每日邮报》称，患者术后还比人工手术后康复快。
目前在中国大陆已经有70多台“达芬奇”手术系统在临床使用，香港地区有10台在使用，共完成手术近10万例。其中在2016年，中国大陆使用“达芬奇”单台最多完成手术数量达到了888例。
《上海科技报》报道称，上海健康医学院医疗器械学院张培茗副教授曾在今年4月表示，“达芬奇”机器人并非十全十美，手术机器人有一些非常显著的缺点，比如没有触觉反馈，医生无法感知；机器人替代医生会增加患者的紧张感；医护人员需要更多专业的培训等等。
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