英国首例机器人心瓣手术：机器暴走 病人不治身亡

英国在 2015 年 2 月进行了该国首例机器人心瓣修复手术，结果现场大乱：

机器人把病人的心脏 “ 放错位置 ” ，还戳穿大动脉；机械臂 “ 乱动 ” 打到医生的手；医生之间的交流全靠 “ 吼 ” ，因为机器人主机发出的声音过于嘈杂 ……

结果，这位病人在手术不久后就去世了。

据《每日邮报》、《每日电讯报》消息，自本月 5 日起，这场手术的主刀医师和其助手被英国纽卡斯尔市政府传唤，展开为期 5 天的听证调查。而从医生口中还原出的当时场景来看，机器人 “ 暴走 ” 的背后，可能还有人为因素。

“ 还没学会走路，就想着要跑步 ”

主刀医师纳伊尔（ Sukumaran Nair ）表示，自己曾错过两次机器人手术培训课程，其中一次是因为自己还有另一台手术太忙，抽不了身。 “ 准备不足，我就像是还没学会走路，就想着要跑步一样。 ”





而当天是他本人第一次使用该型号的机器人进行心瓣手术。这台手术在当时，也是英国国内首台机器人心瓣修复手术。

当天的手术中，医生间的交流原本是通过话筒进行，但由于机器人主机发出 “ 刺耳 ” 的声音，很难进行沟通。当时他发现机器人把病人的心脏 “ 放错位置 ” 后，必须向其助手佩莱（ Thasee Pillay ）大叫才行。

他随后还看到机械臂 “ 乱碰 ” 助理医生的手，当场又一次大叫。





结果，机器人把病人的大动脉戳破，血溅到机器人的摄像头上，导致这台机器 “ 失明 ” 。这时，纳伊尔准备向在场的 2 位医用机器人专家（往往会在手术室内监控机器人的情况）求助。但他一抬头，发现两人 “ 不见了 ” 。

随后调查发现，这两人当时已经离开手术室，称 “ 不想打扰医生工作 ” 。纳伊尔最初觉得 “ 他们可能是去喝咖啡休息了 ” ，但其实两人已经回家。

医生不得不关掉机器，开始亲手操刀修复病人的动脉。但当时病人的心跳已经 “ 相当微弱 ” 。手术结束后不到 1 周，病人就在医院去世。

纳伊尔说，从那次事件以后自己主刀的手术再也没有使用过机器人。

本次听证调查预计在当地时间 9 日结束。

手术机器人存在一定的风险。美国食品药品监管局 2015 年数据显示，自 2000 年至 2013 年间，在机器人手术中致死的患者已达 144 人。究其原因，包括 “ 机器人短路走火 ” 、 “ 零件掉入人体体内 ” 等。





“ 达芬奇 ” 目前已经发展到第四代，最早在 2000 年获美国食品药品监管局的认可。截至 2018 年 10 月，全球已有 4000 多台 “ 达芬奇 ” 手术系统在临床使用，有超过 500 万的患者受益于这一技术。 2012 年，英国的医生首次使用 “ 达芬奇 ” 完成了一台心脏修复手术。今年 10 月，伦敦一家医院还用 “ 达芬奇 ” 进行了一场 8 小时的直肠癌手术。《每日邮报》称，患者术后还比人工手术后康复快。

目前在中国大陆已经有 70 多台 “ 达芬奇 ” 手术系统在临床使用，香港地区有 10 台在使用，共完成手术近 10 万例。其中在 2016 年，中国大陆使用 “ 达芬奇 ” 单台最多完成手术数量达到了 888 例。

《上海科技报》报道称，上海健康医学院医疗器械学院张培茗副教授曾在今年 4 月表示， “ 达芬奇 ” 机器人并非十全十美，手术机器人有一些非常显著的缺点，比如没有触觉反馈，医生无法感知；机器人替代医生会增加患者的紧张感；医护人员需要更多专业的培训等等。

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