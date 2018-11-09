印尼空难 美空管局和波音：同类机型或都有问题

印尼狮航一家波音 737 Max 在上月 29 日坠海，机上 189 人无一幸免，目前事故原因仍在调查之中。 7 日，波音公司和美国联邦航空管理局（ FAA ）先后发布紧急通知，称可能同类机型均存在隐患。





需要注意的是，本次声明并不是对狮航事件的最终调查结果，报告预计将在 1 个月后出炉。

CBS 新闻网 7 日援引声明指出，波音公司从印尼当局的调查中得知，狮航的那家 737 Max 在事实前 “ 迎角传感器 ” 度数出现异常。对此，波音表示已在 6 日更新了 “ 飞行员手册 ” 中的相关内容，要求所有机师遇到状况时，按照流程处理。

FAA 经过调查则发现， “ 这个问题可能在波音同类机型（ 737 MAX 8 、 MAX 9 型）上都存在 ” ，因此发布紧急通知 —— 生效期为 30 天。

“ 迎角（ angle of attack ） ” 即飞机机翼方向与气流的夹角。彭博社指出，在飞行员关闭自动飞行系统等情形下，飞机一旦侦测到失速可能，就会自动将机头朝下，其中迎角角度将是影响飞机判别失速的关键。

波音与 FAA 发布的紧急通知是根据印尼狮航 JT 610 班机空难调查的初步结果，根据《南华早报》报导，印度尼西亚调查小组 7 日表示，调查 JT 610 航班失事前的飞行纪录，曾 4 度发生左右两侧迎角传感器以及空速表（ airspeed indicator ）故障问题。

印度尼西亚国家运输安全委员会主席索尔贾安托（

Soerjanto Tjahjono

）表示，该航班在失事前一天的一次飞行任务中，当时左右侧迎角传感器相差达

20

度，所幸最后仍安全降落。

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