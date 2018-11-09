印尼空难 美空管局和波音：同类机型或都有问题

印尼狮航一家波音737 Max在上月29日坠海，机上189人无一幸免，目前事故原因仍在调查之中。7日，波音公司和美国联邦航空管理局（FAA）先后发布紧急通知，称可能同类机型均存在隐患。
需要注意的是，本次声明并不是对狮航事件的最终调查结果，报告预计将在1个月后出炉。
CBS新闻网7日援引声明指出，波音公司从印尼当局的调查中得知，狮航的那家737 Max在事实前“迎角传感器”度数出现异常。对此，波音表示已在6日更新了“飞行员手册”中的相关内容，要求所有机师遇到状况时，按照流程处理。
FAA经过调查则发现，“这个问题可能在波音同类机型（737 MAX 8、MAX 9型）上都存在”，因此发布紧急通知——生效期为30天。
“迎角（angle of attack）”即飞机机翼方向与气流的夹角。彭博社指出，在飞行员关闭自动飞行系统等情形下，飞机一旦侦测到失速可能，就会自动将机头朝下，其中迎角角度将是影响飞机判别失速的关键。
波音与FAA发布的紧急通知是根据印尼狮航JT 610班机空难调查的初步结果，根据《南华早报》报导，印度尼西亚调查小组7日表示，调查JT 610航班失事前的飞行纪录，曾4度发生左右两侧迎角传感器以及空速表（airspeed indicator）故障问题。
印度尼西亚国家运输安全委员会主席索尔贾安托（Soerjanto Tjahjono）表示，该航班在失事前一天的一次飞行任务中，当时左右侧迎角传感器相差达20度，所幸最后仍安全降落。
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