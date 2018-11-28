印尼狮航坠机调查：机头自动下垂抢救无效

印尼今天公布狮航 JT 610 班机失事调查报告指出，飞机在准备起飞时已出现技术问题。飞航资料纪录器显示，机师一直尝试把自动降低的机头拉高，奋战至飞机坠毁为止。





印尼狮航（ Lion Air ）这架波音 737 MAX 8 型客机 10 月 29 日上午 6 时 20 分从雅加达飞往邦加槟港（ Pangkal Pinang ），途中机师曾要求调头返回原机场，但起飞 13 分钟后失联，不久便坠入爪哇海（ Java Sea ）。机上 189 名乘客全部罹难。





印尼国家运输安全委员会今天公布首份调查报告指出，客机在准备起飞时已出现技术问题。飞航资料纪录器（黑盒子）数据显示，当客机起飞后 11 分钟内飞机机头自动下垂超过 20 多次，显然是由于自动系统接受到错误的侦测数据导致机头持续自动下垂。





黑盒子资料显示，当飞机在爬升至 3000 多英呎后，飞机一直不稳定地上下升降，无法有效维持高度。机师一直试图将自动下降的机头拉高，但抢救无效，“人机互斗”直到飞机起飞 11 分钟后失去控制坠毁。





不过报告未对为飞机失事原因作出完整结论，但可以确定的是，已排除 JT 610 班机失事是人为蓄意造成。





波音公司日前向使用新式 737MAX 型客机的航空公司发出安全警告，指飞行控制系统读数错误可能会导致飞机以大角度俯冲坠落，警告机师需以现行程序处理问题。

这项安全警告是根据这次印尼狮航空难搜集的初步数据而成，提醒机师遇到监测飞行角度的“攻角”（ angle of attack ）感应器发出错误数据时的处理方法。“攻角”是为机翼方向跟空气流向的夹角，攸关机翼的升力。





印尼国家运输安全委员会日前指出，狮航客机出事时机头突然向下，坠海一刻的速度甚至达每小时 965 公里。





国家运输安全委员会指出，失事客机最后 4 次飞行时，空速表都发生问题。





报告指出飞机在起飞前“攻角”侦测系统一度出错，有关系统已在起飞前更换。根据今天的初步调查报告指出，侦测系统在更换后仍然出错，相信这将会是未来详细调查的重点。（中央社）

Twitter

sgnypost





