新主席不是高层指定 蔡英文：会做不一样的总统

辞去民进党主席的总统蔡英文今天表示，民进党新主席将是选举产生，不是高层指定；民进党人可以大鸣大放，但不该互相指责，“责任由我一肩扛起，同志之间不必互相为难。”





蔡英文为九合一选举失利辞去党主席一职，民进党今天下午举行选后首次中常会，中常委将互推出代理党主席，再由代理党主席办理新主席选务。蔡英文在中常会前，先在脸书发布“给党员的一封信”。





外传高层属意由基隆市长林右昌担任代理党主席，再由立法院长苏嘉全出马角逐党主席，蔡英文在信中表示，她已经卸下党主席的职务，民进党的新主席，将是选举产生，不是高层指定，接下来选举的过程，就是党员意志的凝聚过程。





蔡英文表示，她相信在新的主席领导下，民主进步党会展开一场轰轰烈烈的检讨，“我们不会闭门造车，而是要打开大门，接受社会的批判，进行改造。”





蔡英文说，在党要继续往前走的此时此刻，她也要自己反省一下，总统兼党主席的问题在那里，在总统不再兼党主席之后，党应该如何重新定义自己的角色，也是一个重要的问题。





她指出，过去由总统兼任党主席，虽然有助于执政团队的整合，但也会让党失去了原先草根、基层的性格，无法发挥与社会基层接轨的功能。





辞去党主席之后，蔡英文期待党能有更独立的意志，能更贴近人民的思维与感受，而不受限于执政的思维，更能做行政团队的诤友，替基层人民发声，更能与社会团体互动沟通。





蔡英文认为，面对台湾人民给民进党的指教，民进党只能用具体的行动及更好的表现，赢回国人对民进党的信心，这个时刻，民进党人可以大鸣大放，但是不该互相指责，“责任由我一肩扛起，同志之间不必互相为难。”





蔡英文最后表示，民进党过去也失败过，但每一次都透过反省再站起来，辞掉党主席，她会做一个很不一样的总统，也期许所有执政团队，虚心检讨，勇于改变，台湾人民会疼惜民进党，会再给民进党机会。（中央社）

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