特朗普威胁要砍掉对通用汽车的补贴 报复其在美国裁员

美国总统特朗普周二威胁要削减对通用汽车(GM.N)的补贴，此前通用表示，其在北美的五间工厂将停产，并裁减近1.5万个工作岗位。
“美国拯救了通用汽车，而这是我们所得到的‘感谢’！如今我们正考虑把所有@通用的补贴砍掉，包括....对电动车的补贴，”特朗普在推文中表示。
特朗普在上任近两年来把提振汽车业就业作为优先要务，并时常发布推文攻击汽车制造商，指责它们在拉抬美国就业方面作出的努力不够。
根据联邦法律，通用汽车电动车可以获得7,500美元税收优惠，但不清楚政府将如何限制这些优惠，也不清楚特朗普是否在考虑提供其它补贴。特朗普发推后通用汽车股价下跌，最终收低2.5%。
通用汽车在一份声明中称，“致力于在美国维持强大的生产业务”。自2009年以来，该公司已经在美国投资220亿美元，并将增加电气化和自动驾驶汽车部门的工作岗位。
通用汽车称，裁员将“使公司为取得长期成功做好准备，并维持和增加美国工作岗位”，并称很多受影响工厂的工人将能够转岗至公司其他工厂。
通用汽车董事长兼首席执行官博拉(Mary Barra)周末与特朗普讨论了裁员事宜，周一与白宫国家经济委员会主任库德洛(Larry Kudlow)在白宫见了面。
库德洛周二向记者表示，政府在燃油效率标准和其他法规上向通用汽车提供了帮助。
“我们这样做是为了帮助你，我认为他的失望是，这看起来像是他们背弃了他，”库德洛说。
特朗普还批评通用汽车没有关闭墨西哥或中国的工厂。
特朗普在推特上写道，“多年前通用汽车在中国大举下注兴建工厂(还有在墨西哥)，我不认为这些押注将会有所回报。我要保护美国工人！”。
通用汽车目前在中国生产并出口至美国的车型只有一款--别克昂科威(Buick Envision)，到9月份已售出约22,000辆。今年前九个月通用汽车在中国销售了近270万辆汽车，这些车几乎全数在中国生产。
白宫发言人桑德斯周二向记者表示，总统正在考虑各种选项。
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