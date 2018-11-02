英国开始调查脱欧组织出资人

英国国家反犯罪局1日表示，已经开始调查英国一个重要脱欧组织的出资人、英国商人阿伦·班克斯。
特朗普赢得2016年美国总统大选后不久，班克斯曾与特朗普本人及脱欧的主要倡导者奈杰尔·法拉奇在一间金色电梯外面合过影。
班克斯对英国国家反犯罪局的调查表示欢迎。他对记者说：“这是我们澄清此事的机会。（英国）选举委员会认为可能存在犯罪行为，但从未拿出过证据。”
班克斯表示，已致信英国首相特雷莎·梅要求展开调查。
英国国家反犯罪局的职责是调查严重犯罪和有组织犯罪。该机构表示，他们是在拿到选举委员会提交的材料后启动调查的，但调查范围将覆盖违反选举法以外的犯罪行为。
2016年英国举行脱欧公投前，班克斯曾资助过由时任英国独立党党首法拉奇领导的脱欧组织。财产来源问题一度导致班克斯在英国议会受到质疑。
班克斯说：“罗克控股公司是我拥有、我控制的企业。我是英国纳税人。从来没有任何俄罗斯或者外国资金流进来。”
在2016年6月23日举行的英国脱欧公投中，超过1740万张选票支持脱离欧盟，占总票数的51.9%。有1610万选票支持留在欧盟，占总票数的48.1%。这一结果与选前民调结果不一致。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost