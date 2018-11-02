加拿大大麻合法化后供不应求 中日韩新加坡等国发声警告

10月17日，加拿大大麻全面合法化，成为继乌拉圭后第二个大麻全面合法化的国家，也成为全球最大的大麻市场。
两周过去了，加拿大这一大麻新政在国内、国际社会上的影响逐渐显现。
在加拿大国内，大麻市场供不应求，黑市生意反而大涨。
在国际社会上，中日韩三国接连发声，警告本国公民勿接触、使用大麻；美国边境拒绝承认吸食大麻的加拿大公民入境；新加坡海关官员也将对入境人员进行毒品测试——这或将导致被捕、被起诉。
市场供不应求，黑市生意大涨
作为特鲁多政府竞选时的一大承诺，特鲁多曾多次解释，娱乐用大麻合法化的目的在于通过政府对销售渠道进行监管，从而遏制犯罪组织获取不法收入。
但他大概也没想到，大麻全面合法化仅两周，市场就已大面积“缺货”，黑市生意反而更好了。
据彭博社，大麻合法化三天后，市场就出现供不应求的状况，而如今两周了，这一状况还未得到改善。
据报道，政府运营的安大略大麻商店在大麻合法化的24小时内，收到了10万个订单，第一周收到了15万个订单。
在魁北克省，第一周的线上线下订单达到了14万个。政府销售商甚至不得不关闭一些销售点，因为根本跟不上需求。
而当人们无法“合法”买到大麻时，他们再次转向了黑市。
据《商业内幕》，两位多伦多年轻人从官方渠道订购了75美元大麻，但等了许久都未到货。最后他们转向黑市，40分钟内，买卖达成。
黑市供货商称，大麻合法化后，黑市的生意“爆炸了”。
美联社称，这并非因为加拿大无法生产足够的大麻产品，而是生产商获取许可证的程序非常缓慢。
要想获得大麻销售许可证，首先需要种植许可，其后将种植的大麻送去检测，注册销售软件，最后提交完整的销售申请——这个过程大约需要341天。
此外，加拿大邮政工人罢工也导致“合法”购买受阻。据美联社，加拿大邮政负责线上大麻订单的配送。
据此前估计，到2022年，加拿大大麻消费将达到320亿美元。但分析人士称，2018年的娱乐性大麻销售额将远低于此前估计。
美国：吸食了大麻？或将被拒绝入境
而娱乐性大麻合法化的影响并不止步于国内，国际社会也相继作出反应。
据美国《新闻周刊》，加拿大萨斯喀彻温省一位市长近日发出忧虑，因为大麻合法化后，其与一些加拿大公民在入境美国时受到了“严厉询问”，一些人甚至被拒绝入境。
虽然美国九个州允许娱乐性大麻使用，30余个州允许医药使用，但在边境上，吸食大麻或是携带大麻依然是非法的。
美国《移民和国籍法案》第212条列举了60余条拒绝非美国公民入境的理由，其中部分是关于毒品的，而承认曾吸食大麻或将被拒绝入境。
而据加拿大CTV新闻，如果向美国边境官员承认自己曾经吸食过大麻，不管是在美国还是在加拿大，都可能会被永远禁止进入美国。
新加坡：海关可要求毒测，或将导致逮捕
据加拿大globalnews新闻网，“加拿大旅游”周三发出警告，前往新加坡的公民可能会被海关要求进行毒品测试，若是测试是阳性，入境人员可能会被逮捕甚至起诉。
新加坡中央毒品调查科此前曾发布声明，称任何新加坡公民、永久性居民被发现在海外吸食大麻，将被视为在新加坡国内吸毒，他们回国后将面临起诉。
虽然声明指明是针对本国公民及永久居民，但加拿大旅游局称，新加坡海关可以要求对任何一个入境的游客进行毒品测试。
日韩：远离大麻，违者将受惩罚
据加拿大广播公司，日本和韩国在加拿大大麻合法化之前就对他们在加拿大的公民提出警告。
本月4日，日本驻温哥华总领馆发布通告，警告在加日本公民及旅客远离大麻，包括含有大麻的食品和饮料。
根据日本《大麻取缔法》规定，持有或销售大麻都是违法的，这同样也适用于海外日本公民。
韩国则通过政府网站、电视广播呼吁本国公民远离大麻。韩国驻加拿大大使馆在社交网站上表示，“即使在大麻合法化的国家，我们的公民吸食、购买、持有或是出售大麻都是违法行为，将会受到惩罚”。
据报道，在韩国，吸食、购买、持有或是出售大麻将被处以最高5年有期徒刑，或是最高罚款5.8万美元。
中国：珍爱生命，远离毒品
10月31日，中国驻加拿大使馆发布公告，提醒赴加拿大中国公民遵守有关大麻的法律规定，同时充分了解吸食大麻的危害。
根据加拿大联邦法律法规，携带大麻入、出加国境均属违法行为，最高处以14年有期徒刑；携带大麻乘坐国际航班违法；在加国内旅行携带大麻不得超过30克；吸食大麻后开车，如果每升血液四氢大麻酚含量超过2纳克，将面临高额罚款甚至监禁；未满18或19周岁（因省区而异）人员吸食大麻违法等。
此外，在法律允许范围外拥有、生产或销售大麻仍可能涉刑事犯罪，刑期可长达14年。
驻加拿大使馆提醒称，《中华人民共和国刑法》第357条明确规定大麻属于毒品，在中国境内非法种植、持有和使用大麻是违法行为。请赴加中国公民，包括留学生、游客等遵守法律，珍爱生命，远离毒品。
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