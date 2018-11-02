卡舒吉事件增强美国内反战声音 美要求沙特结束也门战争

外媒称，作为沙特最大的武器供应国，美国和英国正在加大施压，要求在也门实现停火。也门的战争已成为世界上最惨烈的人为人道主义灾难。
据美国《纽约时报》网站10月31日报道，美国国务卿迈克·蓬佩奥于10月30日晚、英国外交大臣杰里米·亨特于31日、美国国防部长吉姆·马蒂斯从上周末开始分别发出了停止冲突的呼吁。这些呼声也恰逢外界对沙特轰炸也门以及贾迈勒·卡舒吉遇害事件的批评声日渐高涨之时。
蓬佩奥30日晚在国务院网站上发表声明说：“是时候结束这场冲突了，应以妥协取代冲突，让也门人民通过和平与重建来实现和解。”
报道称，虽然美国过去曾要求举行谈判，但蓬佩奥的声明是迄今为止沙特的美国盟友发出的最强烈的呼吁，要求停止也门的战斗。
对也门战争感到不安、对卡舒吉之死感到愤怒的共和党和民主党议员们一直在呼吁特朗普政府惩罚沙特。
报道称，美国政府提出的也门停火建议似乎至少在一定程度上是为了平息国会里愤怒的声音以及维护与沙特的关系。
另据法国《世界报》11月1日报道，沙特记者卡舒吉在土耳其伊斯坦布尔的沙特领事馆内被杀。被这一事件搞得疲惫不堪的利雅得现在遭受到来自其西方伙伴国日益加大的压力，要它结束对也门胡塞族反叛分子的进攻。在沙特领导的阿拉伯联盟对也门进行武装干预三年多之后，眼下还没有出现任何军事解决办法，而向沙特王国提供武器的西方国家日益感到难堪，于是不断发出呼吁，主张在联合国的监督下停止敌对状态并进行和平谈判。
报道称，美国之前在军事上大力支持阿拉伯联盟并向沙特提供武器，而国务卿蓬佩奥10月30日在一份公报中则表现出和以往大不相同的立场，认为“结束战争的时刻来到了”。
法国武装力量部部长弗洛朗丝·帕利30日也一改法国此前的谨慎立场，认为沙特王国领导的打击也门胡塞族反叛分子的联盟行动“没有出路”。她声称，“是时候停止了”。
此外据法新社10月31日报道，美国在也门问题上出现转向。华盛顿现在要求利雅得领导下的联军停止对也门的空袭。这相当于是接受了这场引发灾难性人道主义危机的攻势已经失败。
报道认为，作为记者卡舒吉遇害案的后果，华盛顿的转向同时也凸显了美国政府对沙特的日益不满。
美国防长马蒂斯呼吁也门交战双方停止敌对行为，并在“30天内”开启和平谈判。美国国务卿蓬佩奥要求利雅得领导的联军停止空袭“所有也门居民区”。
美国陶森大学也门问题专家查尔斯·施米茨表示：“毫无疑问，卡舒吉事件使得美国公共舆论对沙特人的反对增强了。”他同时也指出，美国依然深度介入这场战争。
报道称，五角大楼在援助沙特和阿联酋的部队，给两国的轰炸机空中加油。
也门战略研究中心的瓦利德·哈里里指出，美国的新立场“可能体现了美国政府对局势失控感到失望，或者也可以说是美国试图做些什么但却无能为力”，“这是个很好的外交宣言，但它没有解决冲突的真正、具体的行动”。
查尔斯·施米茨认为，瞄准胡塞武装向沙特发射导弹的问题可以成为突破口，或可用停止发射导弹换取联军轰炸终结。
又据路透社10月31日报道，当地军方的消息人士当天说，沙特率领的联军在也门主要港口城市荷台达附近集结了数千名士兵，打算逼迫与伊朗结盟的胡塞组织叛乱分子重返联合国发起的和谈。
报道称，美国和英国一直呼吁结束这场将贫穷的也门推向饥荒边缘、持续了三年半的战争，同时加大了对沙特的施压。
支持联军的也门军方消息人士对路透社记者说，沙特和阿联酋率领的逊尼派穆斯林国家联军在胡塞组织控制的荷台达以南以及东部入口附近部署了约3万人的军队。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost