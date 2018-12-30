最高法院关键卷宗失窃　法官拍片自保

中国大陆爆出疑似司法黑幕。中国最高法院法官王林清今天向媒体公布一段影片，详述多年前承办陕西省一个价值千亿人民币的矿产开发案时，关键卷宗竟在法院办公室内莫名失窃，且监视器“同时故障”，让他觉得事情实在不单纯，特地拍下这段影片自清，同时避免遭到不测。
王林清在影片中说明，他曾负责审理陕西地质勘察院和民间公司的合约纠纷，但就在他准备写判决书时，发现二审的部分卷宗竟然不见。他要求庭长调阅监视器，对方独自查看监视器画面后仅告知监视器未拍到可疑人士，而第二天更被告知两支相关监视器都坏了。王林清在影片中说：“我一听，就感觉这个事情非常地蹊跷，监视器怎么可能说坏就坏，而且都是才刚安装的监视器。且我的办公室外有两个监控，坏了一个也不可能两个都坏。”
据报导，王林清所说的陕西矿权争议案曾多次被媒体报导。简单来说，陕西政府原先和凯奇莱公司签订合作开发契约，但最后却反悔，硬称这份合约无效，而改和另一间公司签约。双方缠讼十多年，陕西省政府还曾经发文给法院，被媒体痛批干涉司法制度。如今出现王林清的自清影片，让这起案件再度浮上台面。
曾揭发女星范冰冰逃漏税的中国名嘴崔永元昨日也发微博指出该起券宗失窃案，质疑“是外人盗走的？还是自己人干的？”网友也纷纷觉得事情不单纯：“连最高法院的法官都得采用非常规途径，绝望吗”、“一个大法官都怕，小民何以？”、“一个最高院的大法官都要发影片以防不测，看来这个案子水很深”、“千亿案件的宗卷能在最高院办公大楼不翼而飞，在这个国家你还能够相信哪个执法部”
最高法院第一时间先斥责此为谣言，但不久后又更新声明，称该法院将启动调查程序，并欢迎知情人士提供讯息，疑似因舆论压力太大而不得不展开调查。
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