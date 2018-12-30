贸易战认输？　中国外交部发言人：“中国制造2025”非政策

中国在和美国之间的贸易分歧战出现让步迹象。中国大陆外交部发言人陆慷最近接受日本媒体访问时表示，“中国制造2025”只是规划指南，并非既定政策。此发言被外界视为中国受到贸易战压力，而出现政策微调状况。
陆慷本月中前往日本访问交流，期间接受NHK主持人花泽纯一郎专访。花泽问及中美贸易战中，美方最关心的“中国制造2025”政策，想了解中方是否会对此政策做出修改，以向美方释出善意？陆慷对此先纠正主持人的说法，称“中国制造2025”只是“规划指南”而非正式政策。他说：“外界的报导有偏差。世界上其他国家，包括日本与德国，都会对自己某一产业领域有发展规划，中国的类似设想没有太大区别。但若要形成政策，需要经过充分论证。”
至于是否修正“中国制造2025”的规划，陆慷表示：“中国会根据自身发展与国际形势的变化，不断对未来发展规划做出符合实际的改进。这是很正常的事情，与是否结合中美、中日的谈判情况做修改，个人认为不一定有必然联系。”
“中国制造2025”被外界视为是中美贸易战的“祸根”之一，近来不时传出中方有意放弃或调整“中国制造2025”，但不少中外学者分析认为，中国不会放弃“中国制造2025”。如今陆慷以“中国制造2025”只是“规划指南”，还不是正式的“行业政策”对外做出解释，引来外界猜想。
中国国务院于2015年5月公布“中国制造2025”方案，这是中国政府实施“制造强国战略”第一个10年的行动纲领，一度被比喻为中国版的工业4.0。
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