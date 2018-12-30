特朗普与习近平“长时间”通话后称对华贸易有重大进展

特朗普总统星期六在推特上说，他与中国国家主席习近平进行了长时间非常好的电话交谈，美中贸易关系取得了很大进展。
这两个国家在2018年大部分时间都处于贸易战中，相互制裁，互相对大批货物增加关税。特朗普和习近平12月1日会面，并同意在双方谈判新协议时停止进一步制裁。两国的贸易代表定于1月开会，但谈判日期尚未公布。
特朗普说，刚与中国的习近平主席进行了长时间且非常好的通话。 交易进展顺利。 如果交易达成，它将非常全面，涵盖所有主题，领域和争议点。 正在取得重大进展！
中国官方媒体报道，习近平在周六的电话中告诉特朗普他希望美中关系以协调，合作和稳定为基础，希望双方团队相向而行，抓紧工作，争取尽早达成既互利双赢、又对世界有利的协议。
新华社报道，习近平强调，明年是中美建交40周年。中方高度重视中美关系发展，赞赏美方愿发展合作和建设性的中美关系，愿同美方一道，总结40年中美关系发展的经验，加强经贸、两军、执法、禁毒、地方、人文等交流合作，保持在重大国际和地区问题上的沟通与协调，相互尊重彼此重要利益。
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