2018美政府频繁走马换将 意见相左特朗普就会换人

自 11 月的中期选举以来，美国政府和白宫接连出现人事变动，涉及司法部长、常驻联合国代表、白宫幕僚长、美军参谋长联席会议主席、国防部长等军政要职。回顾 2018 年，国务卿、总统国家安全事务助理、白宫国家经济委员会主任等要职也曾换人。





特朗普自执政以来，其治下的白宫和美国政府频繁 “ 走马换将 ” 。梳理发现，如果下属的意见与其相左或不够 “ 忠诚 ” ，特朗普就会择机换人。

今年 3 月，原国务卿蒂勒森在出访非洲途中 “ 被辞职 ” ，引发外界热议。特朗普与蒂勒森的矛盾由来已久，两人的外交理念存在严重分歧。特朗普以非常规方式结束了蒂勒森的任期，并选择对自己言听计从的蓬佩奥接替国务卿一职。





司法部长塞申斯的去留则关乎 “ 忠诚 ” 。在 2016 年大选期间，身为阿拉巴马州联邦参议员的塞申斯是最早一批支持特朗普的主流政界人士。特朗普选定塞申斯担任司法部长也并不出人意料。但好景不长，由于涉嫌与俄罗斯方面有不当接触，塞申斯决定回避 “ 通俄门 ” 调查。这意味着特朗普在面对调查时少了一道防火墙，从而招致特朗普对其不满，并终于在中期选举后要求塞申斯辞职。

原白宫国家经济委员会主任科恩的离职与他未能力挺特朗普的贸易政策有关。科恩一直对贸易保护主义观点持反对态度，这也直接导致他淡出核心幕僚圈，最终不得不退出。

原美国总统国家安全事务助理麦克马斯特在任职期间鲜有公开露面，美国媒体称他离职的原因是与特朗普在一系列问题上存在分歧。而博尔顿在接任这一职务后则非常主动，积极为特朗普发声。

凯利离任白宫幕僚长、黑莉离任常驻联合国代表皆与其无法与特朗普相协调有关。军人出身的凯利在主持白宫办公厅工作后制定了一套严格的运行规则，但特朗普本人屡次 “ 犯规 ” ，这让凯利感到失望。无独有偶，黑莉在联合国不断阐述 “ 美国优先 ” 的理念，这让她承受很大压力。另一方面，黑莉无法进入美国外交政策决策的核心圈，甚至出现过黑莉与白宫 “ 唱反调 ” 的情况。或许凯利、黑莉等人深谙进退之道，没有与特朗普决裂得以体面离开。





本月 20 日，国防部长马蒂斯宣布将于明年 2 月去职。他在辞职信中直言， “ 你有权拥有一名在各方面与你看法更为一致的国防部长 ” ，将其与特朗普见解不一公开化。马蒂斯被美国舆论认为在美国政府内部起到 “ 稳定器 ” 的作用，他的去职或导致特朗普身边又少了一些不同声音。

美国政府人事变动如此频繁有着明显的特朗普风格 —— 不拘泥于政治规矩。不断 “ 走马换将 ” 的特朗普，试图在外交、经济等领域发出一致的声音，但重要部门频繁换人，让国际社会和美国民众感到其未来两年的执政增加了不确定性，特朗普能否做出周全、理性的决策也尚未可知。

按照特朗普日前发布的消息，内政部长津克也将在年内离职。美国媒体猜测，国土安全部长尼尔森、商务部长罗斯等人也在待撤换之列。特朗普政府的人事变动并未随着

2018

年的即将过去而画上句号。

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