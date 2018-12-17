德国网监部门站出来反驳：“没证据禁止华为”

综合德媒报道，德国网络安全监管机构表示并无证据可以证实华为监视客户的说法，并且敦促在抵制这家中国通讯巨头之前要谨慎。





“ 对于像禁止这样的重大决定，你需要证据， ” 德国联邦信息安全局（ BSI ）负责人阿恩⋅肖恩博姆（ Arne Schoenbohm ）告诉《明镜周刊》说。

在华为被指控与中国情报部门有联系后，美国、澳大利亚和新西兰等国家最近阻挠华为参与 5G 网络的建设。

而在与美国情报部门会谈后，日本上周也宣布停止政府采购华为生产的设备。





根据《明镜周刊》的说法，美国正在向德国等其他国家施加压力，希望他们也加入抵制行列。

今年 3 月，肖恩博姆告诉德国电信公司，调查结果中并无可靠证据来支持美国安全机构针对华为发出的警告。德国主要的移动网络运营商沃达丰、德国电信（ Deutsche Telekom ）和西班牙电信（ Telefnica ）都在使用华为电信基础设施技术。

德国联邦信息安全局（ BSI ）已经对华为产品进行了检查，并访问了其在波恩的安全实验室，肖恩博姆表示没有证据表明该公司使用其设备进行间谍活动。





华为也否认了这一指控。公司发言人表示： “ 我们从未被要求过在任何地方安装后门进行间谍活动，没有法律强迫我们这样做，我们从未这样做过，也永远不会这样做。 ”

英国是继续允许华为参与其

5G

基础设施的唯一

“

五眼联盟

”

成员国。在上周英国国家网络安全中心

(NCSC)

与华为高管会面之后，华为公司同意进行一些安全技术改进。（环球网）

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