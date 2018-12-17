IMF官员称贸易战已经在冲击亚洲 可能调降全球成长预估





国际货币基金组织 (IMF) 一位高级官员表示，中美之间的贸易摩擦已经在影响亚洲的企业信心和投资，并警告 IMF 可能会在 1 月份进一步调降全球成长预期。





国际货币基金组织 (IMF) 亚太局局长李昌镛表示，受贸易战冲击最严重的亚洲国家可能包括日本和韩国，因他们的经济依赖对中国出口。





“ 投资远弱于预期。贸易紧张形势已经影响到全球的信心和投资，特别是亚洲， ” 李昌镛对路透表示。





“ 全球经济增速比我们 10 月时预计的略慢一点， ” 他周一说道。





李昌镛称， IMF 可能会在 1 月会议上进一步调降经济增长预估，因不止亚洲，欧洲和美国也显露经济放缓迹象。





“ 不确定性很大 ... 这意味着上升和下滑风险均在，但目前我们认为下滑风险要更高一些。 ” 他表示。





李昌镛在论及中国时表示，尽管外部阻力日增，中国并未转向采用大规模刺激政策，因其有必要应对缩减超额负债等长期挑战。





他称， “ 中国还没有加速推出刺激举措，只是暂时不踩刹车。但若贸易紧张情势升高、成长陷入滑坡，不能排除他们准备动用刺激措施的可能。 ”





“ 我们关切、同时也给他们建议的是，对于金融稳定而言，去杠杆等中期目标仍相当重要。 ”





“ 因此当他们真的试着动用刺激措施的时候，我们希望他们能更多地使用财政刺激，而非信贷扩张。 ”( 路透社 )





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