IMF官员称贸易战已经在冲击亚洲 可能调降全球成长预估

国际货币基金组织(IMF)一位高级官员表示，中美之间的贸易摩擦已经在影响亚洲的企业信心和投资，并警告IMF可能会在1月份进一步调降全球成长预期。
国际货币基金组织(IMF)亚太局局长李昌镛表示，受贸易战冲击最严重的亚洲国家可能包括日本和韩国，因他们的经济依赖对中国出口。
“投资远弱于预期。贸易紧张形势已经影响到全球的信心和投资，特别是亚洲，”李昌镛对路透表示。
“全球经济增速比我们10月时预计的略慢一点，”他周一说道。
李昌镛称，IMF可能会在1月会议上进一步调降经济增长预估，因不止亚洲，欧洲和美国也显露经济放缓迹象。
“不确定性很大...这意味着上升和下滑风险均在，但目前我们认为下滑风险要更高一些。”他表示。
李昌镛在论及中国时表示，尽管外部阻力日增，中国并未转向采用大规模刺激政策，因其有必要应对缩减超额负债等长期挑战。
他称，“中国还没有加速推出刺激举措，只是暂时不踩刹车。但若贸易紧张情势升高、成长陷入滑坡，不能排除他们准备动用刺激措施的可能。”
“我们关切、同时也给他们建议的是，对于金融稳定而言，去杠杆等中期目标仍相当重要。”
“因此当他们真的试着动用刺激措施的时候，我们希望他们能更多地使用财政刺激，而非信贷扩张。”(路透社)
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