英国牛津大学暂停接收华为捐款

英国牛津大学周四表示，已停止接受中国华为公司的捐助。华为是全球最大的电信网络设备供应商，此前该公司因与中国政府的关系受到各国的审查。





牛津大学在给该校计算机科学博士生的邮件中表示，学校于今年 1 月 8 日决定，目前不会寻求与华为或其关联公司的新捐助机会。





邮件指出： “ 这一决定是在公众近几个月对英国与华为的合作关系感到担忧的情况下做出的。 ”

牛津大学表示，委员会将在 3-6 个月内重新审议这一决定。该决定不会影响已经商定、签署和正在进行中的捐赠或研究项目。





尚不清楚其他系的学生是否也收到了这封邮件。但牛津大学表示，受助者可以继续与华为联系。





牛津大学提醒说： “ 如果你与华为的任何人联系，请务必注意，这一决定并不妨碍你与他们保持联系，但我们建议不要讨论机密或专有资料 ” 。





截至发稿，华为和牛津大学均未回复置评请求。





分析指出，大学拒绝公司捐助的情况实属罕见，牛津大学或是在掌握切实证据后做出的选择。





中国电信巨头华为遭到包括英国在内的各国调查，他们怀疑中国政府可能利用华为展开间谍活动。





在去年 12 月华为首席财务官孟晚舟被捕后不久，英国议员督促该国大学在接受华为资金时要 “ 极其谨慎 ” ，因为国际社会对该公司被指构成国家安全威胁的担忧日益加剧。





英国国会议员克里斯 • 布莱恩特（ Chris Bryant ）去年 12 月接受《每日电讯》采访时说 :“ 日复一日，我们看到越来越多的证据表明，华为等中国公司正在违反一切规则，破坏英国的安全。 ”

英国情报机构军情六处 (MI6) 负责人也警告中国对英国电信网络的影响。





周二，华为创始人任正非在深圳总部召开外国记者圆桌会时表示，华为从未也绝不会替中国政府进行间谍活动。





近年来，华为与顶尖大学工作，为人工智能等高科技领域提供科研资助。





除了牛津大学外，华为还与剑桥大学、伦敦帝国理工大学、约克大学、曼切斯特大学、卡迪夫大学和爱丁堡大学等合作。迄今为止，这些大学已经接受了华为超过

750

万美元的捐款。（美国之音）

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