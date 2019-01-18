美国或放松对华关税 华尔街股市短时间内大幅上涨

据报道，美国正在考虑放松对中国进口商品的数十亿澳元关税。报道出台 11 个小时后，华尔街股市大幅上扬。





《华尔街日报》的一篇报道引用熟悉内部审议人士的言论称，美国财政部长史蒂文 · 梅努钦（ Steven Mnuchin ）已讨论过在定于 1 月 30 日与中国的贸易磋商中缩减部分对华进口关税的事宜。





然而，据《华尔街日报》报道，美国贸易代表罗伯特 · 莱特希尔拒绝了这个意见，而这一提议也未提交到唐纳德 · 特朗普总统手中。





最后一小时的交易时间开始后，曾低于开盘点的道琼斯指数迅速增长了 250 点（约百分之一）。

但是，投资者们的兴奋情绪很快平缓下来，导致这一偏重工业的指数的绝大部分上涨指数在 15 分钟内回落。





道指收盘上涨 163 点，上涨了 0.7% ，达到 24370 点。





对中国经济的担忧似乎在一夜之间影响了投资者的情绪。





周三（ 1 月 16 日），中国的央行向该国的银行系统注入了破纪录的 1160 亿澳元（ 5600 亿元人民币），创下了单日最高纪录。





中国人民银行（ PBOC ）表示，注入现金的目的是确保金融系统有充裕的资金，特别是在一月中旬的缴税高峰及春节假期（二月初开始）到来前对现金需求增加的这段时间内确保金融系统有足够资金。





本周早些时候，北京公布的

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月交易数据出乎意料地疲软，再加上工厂减少了开工，这些都引发来是否需要采取更积极的政策措施来扭转世界第二大经济体状况的猜测。

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