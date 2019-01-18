美国或放松对华关税 华尔街股市短时间内大幅上涨

据报道，美国正在考虑放松对中国进口商品的数十亿澳元关税。报道出台11个小时后，华尔街股市大幅上扬。
《华尔街日报》的一篇报道引用熟悉内部审议人士的言论称，美国财政部长史蒂文·梅努钦（Steven Mnuchin）已讨论过在定于1月30日与中国的贸易磋商中缩减部分对华进口关税的事宜。
然而，据《华尔街日报》报道，美国贸易代表罗伯特·莱特希尔拒绝了这个意见，而这一提议也未提交到唐纳德·特朗普总统手中。
最后一小时的交易时间开始后，曾低于开盘点的道琼斯指数迅速增长了250点（约百分之一）。
但是，投资者们的兴奋情绪很快平缓下来，导致这一偏重工业的指数的绝大部分上涨指数在15分钟内回落。
道指收盘上涨163点，上涨了0.7%，达到24370点。
对中国经济的担忧似乎在一夜之间影响了投资者的情绪。
周三（1月16日），中国的央行向该国的银行系统注入了破纪录的1160亿澳元（5600亿元人民币），创下了单日最高纪录。
中国人民银行（PBOC）表示，注入现金的目的是确保金融系统有充裕的资金，特别是在一月中旬的缴税高峰及春节假期（二月初开始）到来前对现金需求增加的这段时间内确保金融系统有足够资金。
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