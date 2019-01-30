孟晚舟再度现身法庭 3月听取加拿大司法部长引渡决定

华为财务长孟晚舟今天在温哥华出庭，要求更改一位担保人姓名。孟晚舟律师证实美方已向加拿大正式提出引渡要求；各方同意3月6日上午10点重返法庭，听取加拿大司法部长有关引渡案决定。
这是孟晚舟在12月1日于温哥华被捕、历经连续3天保释听证会、12月11日以1000万加币（约合台币2.3亿元）保释金获释后，首度公开现身法庭。
美国司法部昨天正式起诉中国电信巨头华为及孟晚舟，并向加拿大司法部发出引渡孟晚舟要求。
加拿大法院收到美方正式申请后，有30天时间裁定是否有足够的证据支持引渡，并由加拿大司法部长拉梅提（David Lametti）发布正式命令。若以30天推算，做出裁定的截期是3月1日。
若司法部长决定继续引渡程序，孟晚舟的律师团将收到“案件纪录”（record of the case）并据以检视所有内容。
孟晚舟今天现身法庭时面带微笑，身穿黑色衣服。
她的律师马丁（David Martin）表示，原来其中一位担保人房屋仲介罗伯．郑（Robert Cheng）表示愿以他名下180万加币住宅作担保，但在保释期间因未能提出担保，由另一位人士Jing以现金代付，现在他们要重新恢复罗伯．郑和他妻子的担保人身分。
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